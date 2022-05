Albenga. Incidente nella tarda mattinata di oggi ad Albenga, nel tratto del Lungocenta.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.50, si è verificato uno scontro tra un autobus e uno scooter, un Liberty S/Abs 125, con a bordo due persone. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote M.C., classe 1974.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga con due ambulanze e il 118 con i vigili del fuoco. Per i due feriti, che hanno riportato alcuni traumi a seguito del sinistro stradale, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, pulmino e moto stavano procedendo nella stessa direzione, dall’autostrada verso il centro; il pulmino avrebbe tamponato la moto che poi sarebbe andata a sbattere contro l’auto che procedeva. Nell’urto, il bauletto della moto avrebbe colpito un’altra donna, V.S. del 1975, alla guida di un’altra moto.

Le due donne ferite sono state trasferite in codice rosso e in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure.

Restano ancora da appurare le cause e le responsabilità del violento scontro: in corso i primi rilievi e accertamenti da parte della polizia locale albenganese intervenuta sul luogo dell’incidente. Il tratto viario interessato è rimasto bloccato per consentire l’azione dei soccorritori: i veicoli in arrivo dall’autostrada sono stato deviati su via Al Piemonte; dalla direzione opposta, nel parcheggio del Self e poi, tramite una svolta laterale, su via Al Piemonte.