Incendio a Cairo, riprendono le fiamme: vigili del fuoco e volontari Aib in azione [AGG. SPENTO]

Cairo Montenotte. Agg. ore 17.15 L’incendio è stato spento.

Agg. ore 16.31 Sono ancora in corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco. L’incendio è sotto controllo, ma per il momento le fiamme non sono state ancora spente del tutto.

Hanno ripreso a estendersi le fiamme a Cairo Montenotte, in zona Madonna del Bosco.

Ieri mattina infatti era divampato un incendio boschivo che ha impegnato duramente alcune squadre dei vigili del fuoco, i volontari Aib e un elicottero per il suo spegnimento; ma se in serata la situazione era ormai sotto controllo e si procedeva con la bonifica, nelle prime ore del pomeriggio odierno le fiamme sono tornate ad alimentarsi.

Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco della sezione di Cairo, ma è stato richiesto anche l’intervento dei volontari Aib.

Al momento l’incendio è di piccole dimensioni, ma c’è il rischio che possa estendersi.