Agg. ore 14:20. Ancora non si conoscono le cause del rogo, per cui scatteranno le indagini dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 11 di questa mattina. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari di casa, una coppia americana che utilizza l’abitazione per le proprie vacanze. In quel momento – hanno raccontato a IVG.it – stavano pranzando e, aprendo la finestra, si sono accorti di quanto stava accadendo. Sono subito corsi dai vicini e hanno cercato di spegnere il fuoco che si stava diffondendo nel bosco vicino alle case.

Dalle prime informazioni raccolte, parrebbe che tutto sia partito da un mucchio di sterpaglie, ammucchiate proprio ieri dalla coppia nelle vicinanze dell’abitazione che, fortunatamente, non è rimasta interessata dall’incendio. Così come le case vicine. Non si registrano feriti.

Il punto da dove pare sia partito l'incendio

Le operazioni di spegnimento e di bonifica continueranno molto probabilmente anche domani, ancora non si può dire con certezza quanti ettari di terreno sono bruciati.

Agg. ore 14:00. Termina l’intervento dell’elicottero, attualmente l’incendio sembra essere sotto controllo. Nonostante il leggero vento e il terreno secco.

guarda tutte le foto 18



Incendio a Cairo

Cairo Montenotte. Incendio boschivo in zona Madonna del Bosco, a Cairo, questa mattina.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sembrerebbero essere divampate vicino a un’abitazione, dove è stato dato fuoco a sterpaglie e, successivamente, il rogo si sarebbe esteso al bosco.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e di Savona, i volontari Aib di Roccavignale e di Millesimo, la polizia locale e i carabinieri forestali. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero.

La casa pare non essere minacciata dalle fiamme. La coppia presente al suo interno è sul posto e sta spiegando quanto accaduto alle forze dell’ordine che stanno facendo gli accertamenti del caso per individuare le cause dell’incendio.