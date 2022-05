In casa ha cocaina e hashish e migliaia di euro, nel garage attrezzi da scasso, motorino rubato e munizioni: arrestato

Savona. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno tratto in arresto un 39enne, residente a Savona, secondo l’accusa dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel savonese.

I militari del Gruppo di Savona, nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, con precedenti specifici, condotta con l’ausilio dell’unità cinofila Ikar, hanno infatti rinvenuto e sequestrato 41 grammi di hashish e 45 grammi di cocaina, detenuti ai fini di spaccio e 1.350 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente era occultato all’interno di alcune tazze, riposte nei mobili della cucina; in particolare, la cocaina era in forma compatta, custodita all’interno di un involucro in cellophane. L’hashish, di contro, presentava un alto grado di principio attivo di THC.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione delle persone che hanno fornito lo stupefacente al soggetto savonese, che l’avrebbe poi a sua volta spacciato nelle zone centrali di Savona e nel quartiere Lavagnola.

Le indagini hanno altresì consentito di individuare un garage nella disponibilità del 39enne, all’interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino, attrezzi per lo scasso, un motociclo risultato rubato e 63 cartucce, calibro 12, detenute illegalmente.

Il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni ed associato alla Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.

L’attività svolta “testimonia, ancora una volta, il costante impegno della Guardia di Finanza di Savona nel contrasto allo spaccio e al traffico di stupefacenti e, più in generale, a tutti i traffici illeciti che si svolgono nel territorio savonese”.