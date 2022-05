Il Vado 2012 si aggiudica la “Maratona del Pesto”

Genova Pra’. Proprio un bel torneo giovanile l’ottagonale organizzato domenica 29 maggio dall’Olimpic Pra’. Alla fine dei giochi ad alzare la coppa sono stati i terribili rossoblù guidati dall’emergente Marc Tona, un mister che state sicuri farà molta strada.

Nella prima partita del proprio girone i vadesi hanno regolato in successione la Calvarese per 4 a 0 ( reti di Preci, Macciò, e doppietta di Frosio), i padroni di casa dell’Olimpic per 3 a 0 (Macciò, Preci e Franco) ed infine il Don Bosco Genova per 1 a 0 con rete vincente di Preci. Finendo primi del girone in semifinale hanno affrontato nel pomeriggio la seconda dell’altro, un ostacolo superato in scioltezza per 4 a 1 (Preci, Macciò, Di Giovanni e Frosio) questa volta opposti alla Levante C. Nella finalissima anche la pur quotata Genova Calcio non ha avuto scampo visto il 6 a 1 maturato dal Vado grazie ai goals di Franco, Polito, e dalle doppiette dei cecchini Preci e Stagnaro).

Si tratta per i rampolli del presidente Tarabotto del 4° torneo consecutivo vinto ed il bottino potrebbe salire a 5 (una manita fantastica) già sabato prossimo 4 giugno in quel di Carcare. Complimenti vivissimi!

Il trofeo vinto dal team vadese