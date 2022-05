Il Savona prepara il futuro, il dg Sinopia: “Rosa rivoluzionata. L’allenatore? Non so se Podestà resterà”

Le dimissioni di mercoledì scorso del presidente Simone Marinelli hanno destato scalpore e lasciato un vuoto che il Savona dovrà colmare per rilanciare le proprie ambizioni. Il passaggio annunciato prima dell’addio di Marinelli da A.s.d. a S.r.l fa al caso di una società che dovrà far fronte alla mancanza di colui che aveva investito somme monstre per la squadra.

“Dobbiamo affrontare un paio di giorni di riunioni – spiega il dg Simone Sinopia – per definire i quadri societari e la figura del nuovo presidente. Prima di pensare al futuro ci tengo a dire che mi dispiace per Marinelli. Nonostante gli errori di comunicazione commessi nel corso dell’anno, ha investito di tasca propria come penso nessuno negli ultimi anni nel Savona. Di questo gli va dato atto così come della passione che ci ha messo. Detto questo, andiamo avanti”.

Passando dal campo alla scrivania, urge anche una modifica profonda della rosa: “Non vogliamo dare la colpa ai giocatori, ma della squadra verrà modificato quasi l’80%. Vogliamo dimostrare di aver imparato dal passo: riduzione dei costi e ricerca di una maggiore savonesità sono le priorità in questa fase. I giocatori del Savona dovranno sentire con forza il legame con la città e con la maglia”.

“Avanti con Podestà? Lato allenatore – prosegue – non c’è ancora nulla di certo. Anche il mister è rimasto profondamente scottato dalle sconfitte. Definiremo la guida tecnica dopo le riunioni societarie”.