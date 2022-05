Il Savona inizia il capitolo “play off”: battere la Campese unica via per sognare la Promozione

Vietato sbagliare per il Savona questa sera al “Picasso” di Quiliano. La finalissima play off del girone “B” vale l’accesso alla fase regionale, che vedrà affrontarsi le cinque vincitrici dei play off dei cinque gironi. Domenica sera, il Pontelungo ha fatto suo il biglietto valido per il girone “A”.

Per quanto vincere il campionato fosse l’obiettivo del Savona, la partita contro la Campese è ancora più importante di quella con la Sampierdarenese. La sconfitta del “Cige” contro la formazione genovese ha privato gli striscioni della gioia festeggiare il salto di categoria, ma non era l’ultima spiaggia. Con ogni probabilità, infatti, chi si aggiudicherà la fare regionale degli spareggi verrà ripescata in Promozione.

Ecco dunque che la gara contro la squadra di Campo Ligure guidata da mister Meazzi rappresenta la più importante della stagione: perdere significherebbe di fatto avere ben cinque squadre meglio posizionate a livello ligure per un eventuale ripescaggio. In virtù dell’effetto domino derivante dalla retrocessioni dalla Serie D di Imperia e Lavagnese, un passo falso oggi significherebbe una quasi certa condanna alla Prima Categoria anche l’anno prossimo.

In campionato, tra Savona e Campese è sempre finita in parità. Una “x” al termine dei supplementari farebbe festeggiare il Savona, che gode del vantaggio derivante dal miglior posizionamento in classifica al termine della regular season.

Oltre ad avere una rosa qualitativamente migliore, i biancoblù arrivano all’appuntamento più freschi, visto che gli avversari si sono guadagnati la finalissima giocando domenica contro il San Cipriano. Il loro uomo simbolo Giovanni Criscuolo ha realizzato le due reti del 2 a 0 finale. Inoltre, potrebbero avere meno pressioni, anche se rappresentano una vallata nella quale il calcio è molto seguito e sentito.

Lo scenario che si aprirebbe dinanzi agli uomini di Maurizio Podestà in caso di vittoria sarebbe un girone all’italiana. Una formula che, seppur di quattro partite, dovrebbe favorire i valori sulla carta. Ed è indubbio che il Savona sia la grande favorita. Prima, però, è necessario uscire indenni dalla gara del “Picasso”.

Webcronaca in diretta dalle 20,30 su Ivg.it