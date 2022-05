Il Savona Calcio si allena in piazza Sisto, ma senza prima squadra: “Vorrei Savona avesse la sua casa”

Savona. La provocazione del Savona Calcio è diventata realtà e oggi pomeriggio alle 18, ma in assenza della prima squadra, il settore giovanile è arrivato in piazza Sisto, davanti al Comune, per allenarsi.

“Manca la prima squadra perchè si sta allenando a Voze per preparare i playoff – sono le parole del presidente Marinelli -. Ho deciso personalmente di dire alla mia dirigenza di venire con il settore giovanile perché credo che questo settore sia più importante della prima squadra. Senza il settore giovanile, che è il futuro della nostra società, viene a mancare poi tutto”.

“Dopo il rifiuto del progetto presentato dal presidente Marinelli, che si era offerto a pagare tutte le spese di ristrutturazione dello stadio Bacigalupo, e vista la mancanza di un campo agibile nel comune di Savona ci alleneremo in piazza da stasera per poter preparare al meglio i playoff, fondamentali per riportare il Savona nelle categorie dove merita”, le motivazioni.

Lo stadio è chiuso da un anno e mezzo in seguito al fallimento del Savona Fbc. L’amministrazione comunale a marzo ha dato il via ai lavori di ripristino del manto erboso per un totale di 49mila euro. Sarà utilizzabile da ottobre. Nel frattempo xi sarà la manifestazione di interesse propedeutica alla gare per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo.

“Siamo partiti facendo un progetto che prevedeva lo smaltimento dello stadio attuale per ricrearne uno nuovo ma è stato bocciato per la presenza del rio Molinero che non permette questa operazione. Dopo questa bocciatura abbiamo fatto quello che ci hanno richiesto, ovvero un progetto che prevedeva la ristrutturazione ai limiti di legge di questa attuale. E ci è stato detto l’altro no” spiega Marinelli.

“In questi mesi – aveva commentato l’assessore allo sport Francesco Rossello -, il presidente del Savona Marinelli ha portato avanti nei confronti del Comune una polemica pretestuosa, inutile e spesso volgare, dimostrando in più occasioni di avere uno scarso rispetto delle istituzioni”.

“Io non ce l’ho con l’attuale o la precedente amministrazione, non ne faccio una ragione politica, io vorrei solo che Savona avesse la sua casa, perché per fare calcio ci vuole una casa dove far giocare i ragazzi. Verrà fatto poi fatto un bando con gli iter che si dovranno svolgere, noi saremo presenti ma non ci stiamo a un bando di tre anni, perché non ha senso a livello imprenditoriale e credo sia una presa per i fondelli nei confronti di chi si sta impegnando a far risplendere questa società gloriosa”.

Dopo le dichiarazioni dell’assessore competente in replica all’annuncio della protesta, il commento è del sindaco Marco Russo: “Nel merito ha già risposto Rossello in maniera completa ed esauriente. È una cosa ridicola e non è chiara la motivazione. È triste vedere una società gloriosa come il Savona ridursi a scene di questo genere“.