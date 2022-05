“Il Paese del Teatro” a Borgio saggio finale del “Barone Rampante”: in scena i giovani attori

Borgio Verezzi. Con il patrocino e il contributo del Comune di Borgio Verezzi, sabato prossimo al cinema-teatro Gassman “IL CIRCO DELLE UNICITÀ” e “PASSENGERS”: saggio finale dei laboratori teatrali “piccoli e giovani attori in scena” della Compagnia del Barone Rampante, a cura di Francesca Santamaria Amato.

L’evento rientra nel progetto “Il Paese del Teatro” affidato al consigliere delegato Sonia Garofalo. Appuntamento alle ore 18.00.

“Ragazze e ragazzi, dagli 8 ai 18 anni, saliranno sul palco per i saggi finali del laboratorio teatrale tenuto da Francesca Santamaria Amato. Dagli esercizi e dalle improvvisazioni proposte durante l’anno, l’attrice Francesca Santamaria Amato ha costruito con gli allievi due mise en scène: i giovani metteranno in scena “Passengers”, cimentandosi con un primo studio del personaggio e delle emozioni; i giovanissimi, invece, con “il Circo delle Unicità”, sperimenteranno pezzi singoli e coralità, ritmo e creatività” afferma la presidente della Compagnia, Marcella Rembado, che anche quest’anno ha seguito il percorso teatrale dei giovani allievi.

Francesca Santamaria Amato, dopo essersi diplomata come attrice al Teatro Nazionale di Genova, si è formata anche come operatrice pedagogica teatrale presso il Teatro dell’Ortica. Tra i suoi Maestri registi e pedagoghi come Marco Sciaccaluga, Mimmo Borrelli, Danio Manfredini, Paolo Antonio Simioni, Yurij Alshitz Enrico Bonavera e tanti altri.

Recentemente in scena con “Il vigneto” e “Splendour”, diretta da Sara Thaiz Bozano, e con “Vite d’artista” di Andrea Porcheddu.