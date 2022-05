Il minestrone, cibo di terra diffuso tra i marinai del porto

Scriveva l’indimenticato e indimenticabile cantore delle storie enogastronomiche di Liguria Silvio Torre: “C’è un piatto che difficilmente si direbbe associabile alla vita di bordo, poiché decisamente terrestre, ma che è diventato a bordo ospite graditissimo grazie al favore dei marinai, che lo hanno fatto conoscere ovunque. Se il nostro minestrone ha fatto il giro del mondo lo si deve infatti principalmente al canale marittimo”.

“Occorre, per capirlo, tornare al tempo in cui in ogni angolo del porto e che echeggiava il richiamo caratteristico dei catrai, curiose osterie galleggianti, sistemati su gozzi o piccole chiatte, che offrivano una spiccata nota di colore. L’invito a servirsi era diretto ai marinai affacciati ai bordi dei velieri, provenienti da ogni continente, perché approfittassero di trofie e buridda fumanti, ma soprattutto, appunto, del ‘minestrun’, preparato odoroso e di consolatrice freschezza dopo le lunghe diete a gallette e stoccafisso. I catrai, tra i più famosi si ricordano Robicche, Ruschin, Campua, Dria, divennero addirittura, col tempo, punto di riferimento per l’attracco dei vascelli, ciascuno dei quali, spesso aveva le proprie preferenze in fatto di gusto”.

Il minestrone genovese, a differenza di tanti altri minestroni italiani (ogni regione ne ha uno, e ovviamente è il “più buono”), ha alcune peculiarità regionali. La prima, non è una minestra, ma un vero minestrone, deve essere “sciassu”, con il cucchiaio che si conficca nel piatto senza mai pendere o, peggio, cadere da una parte o dall’altra! Poi la pasta. Vanno bene gli spaghetti spezzati, lo scucussun (ne abbiamo parlato, una pasta simile al cus cus, ma più grande), i brichetti, ma anche gli occhi di lupo. Soprattutto non può mancare, a freddo, una cucchiaiata di pesto (nel passato, quando il pesto non esisteva, l’aglio veniva mescolato nel mortaio con la maggiorana od altre erbe), capace di dare una freschezza ligure, ed un filo d’olio extravergine di oliva taggiasca. Si abbina con una Vermentino o una Bianchetta genovese.

