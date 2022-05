L’estate si sta avvicinando e uno dei suoi, indiscussi, protagonisti è il mare. Luogo di meditazione, di arrivi e partenze, di gioiosi giochi e pericolosi viaggi.

“OCEANO MARE”

Un libro corale, edito da Feltrinelli, ci presenta personaggi bizzarri- come un pittore che cerca di dipingere il mare con la sua stessa acqua o un professore che cerca di trovarne i limiti- che cercano di guarire le loro vite, di affrontare un viaggio che li condurrà, come vedremo alla fine del romanzo, a nuovi inizi e nuovi porti.

“In bilico sull’orlo della terra, a un passo dal mare in burrasca, riposava immobile la locanda Almajer, immersa nel buio della notte come un ritratto, pegno d’amore, nel buio di un cassetto.”

TRAMA

Alla pensione Almajer si incrociano e si raccolgono i destini dei protagonisti, in cerca di guarigione o di fuga. Oltre alle loro storie troviamo, nella seconda parte del romanzo, il naufragio della fregata francese Méduse avvenuta al largo della Mauritania nel 1816. I destini di tutti questi personaggi sono legati indissolubilmente al mare, salvifico e terribile.

Alessandro Baricco, classe del ’58, è scrittore, sceneggiatore, regista, saggista e preside della scuola Holden.

Un libro per i bambini

Per tutto il genere umano, giovane o maturo, il mare rappresenta qualcosa di affascinante e misterioso: luogo di giochi e spensieratezza ma anche “casa” di pirati, creature incredibili e mostri, che da sempre, e per sempre, sa regale avventure.

Per i più piccini

“L’ONDA”

Un libro bellissimo che può raccontare tante storie diverse, edito da Corraini, ai bambini dai 3 anni in poi. Un silent book- cioè un libro privo di testo- permette di cambiare la storia ad ogni lettura, e ne permette la comprensione anche a bimbi molto piccoli, o che non parlano la stessa lingua del narratore.

TRAMA

Una bambina, sulla spiaggia, inizia la conoscenza con il mare; prima timidamente, incuriosita dalle conchiglie e rincuorata dai gabbiani, prendendo sempre più confidenza fino a considerarlo un vero amico.

Suzy Lee, coreana classe del’ 78, è un’acclamata, e bravissima, illustratrice e autrice di libri per bambini.

Per i più grandi

“VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI”

Un libro ricco di fascino, avventure e personaggi misteriosi, che porterà i lettori, dai 9 anni in poi, ai confini del mondo e nei più profondi abissi degli oceani.

“Se potessimo esplorare gli abissi, saremmo tutti sorpresi delle creature esistenti laggiù.”

TRAMA

Un misterioso e terribile mostro affonda tutte le navi che incontra, così un gruppo di avventurieri, e un naturalista, decidono di trovarlo. Aronnax- il naturalista- e il suo fido cameriere Conseil vengono dispersi in mare dopo l’incontro con il mostro; raccolti dal Nautilus, un sottomarino costruito dall’enigmatico Capitano Nemo, inizieranno la loro avventura in luoghi lontani e nelle profondità dell’oceano.

Jules Gabriel Verne, spesso italianizzato in Giulio Verne, (1825-1905) è stato un geniale scrittore francese di libri d’avventura e per ragazzi. Grazie ai suoi romanzi scientifici è considerato, insieme a H.G.Wells, il padre della moderna fantascienza.

PICCOLE SCHEGGE

Il mare ci ha sempre affascinato, per la sua potenza e i suoi misteri, spesso ben incarnati in qualche divinità che non è mai né completamente positiva né completamente negativa. Luogo fondamentale per la vita ma anche mortifero per le sue tempeste, sempre luogo di confine e di speranza (e purtroppo la cronaca rende terribilmente attuale questa veste di speranza e morte). Luogo immenso e inesplorato ha dato a tutte le culture terreno fertile per miti e mostri rappresentando, come le foreste e le profondità della terra, l’ignoto (famosissimi sono, ad esempio, il Kraken, le sirene, e i temutissimi Maelstrom).

