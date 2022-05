Il Loanese d’Oro 2022 va all’imprenditrice Franca Roveraro Cappelluto

Loano. E’ arrivato alla terza edizione il “Loanese d’Oro”, riconoscimento con il quale il Lions Club Loano Doria vuole ringraziare una figura loanese che si sia particolarmente distinta in ambito culturale, sportivo, imprenditoriale o sociale.

Quest’anno il club vuole attribuire questo riconoscimento a una donna e imprenditrice che “ha saputo, con eleganza e determinazione, portare l’attività alberghiera ai suoi massimi livelli, creando una realtà ricettiva pressoché unica in Liguria” affermano dai Lions. Il “Loanese d’Oro” 2022 è dedicato alla memoria di Franca Roveraro Cappelluto, creatrice di Loano2Village, “un’imprenditrice che ha saputo non solo realizzare una struttura atipica nel panorama ligure, ma anche farla crescere e imporsi nel mercato turistico internazionale grazie a una straordinaria capacità organizzativa e manageriale, donandole un’anima accogliente e raffinata come era la sua indole” aggiungono dai Lions.

“Franca Roveraro Cappelluto rimane un perfetto esempio di donna imprenditrice, che ha saputo condurre una sfida al successo con impegno e tenacia, mettendo contemporaneamente altrettanta energia e passione nel suo ruolo di moglie e di madre – è la motivazione della nomina -. Chi ha avuto modo di conoscerla meglio ne ricorda sicuramente la meticolosità, l’entusiasmo per il suo lavoro, ma anche la combattività con cui ha sempre affrontato i problemi che la vita le ha presentato, senza perdere la forza e la dolcezza che aveva negli occhi e nel sorriso”.

Sarà l’attuale presidente del Lions Club Loano Doria, Alessandro Stipo, a consegnare il “Loanese d’Oro” alle figlie di Franca Roveraro Cappelluto, Elisabetta e Rosangela, durante la cerimonia che si svolgerà sabato 7 maggio alle ore 18 nella Sala del Mosaico del comune di Loano.

Il primo a esserne insignito di questo riconoscimento nel 2020, sotto la presidenza di Giacomo Piccinini – ideatore del “Loanese d’Oro” -, fu Lino Lardo, grande sportivo, allenatore di basket a livello nazionale. Nel 2021, presidente Salvatore Massimo Telese, il Lions Club Loano Doria volle omaggiare l’avvocato Stefano Carrara Sutour, uomo istrionico, di vasta cultura e umanità.