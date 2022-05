Il finalese Matteo Frassino in testa agli Internazionali d’Italia Supermoto: “La moto? Passione di famiglia”

Il finalese Matteo Frassino si sta facendo strada nel mondo del motociclismo. La vittoria nella seconda tappa degli Internazionali d’Italia Supermoto categoria Under 24 andata in scena nel pavese, a Ottobiano, lo ha catapultato al primo posto della classifica. A +7 dal secondo classificato e a +9 dal terzo gradino del podio.

Il classe 2001, iscritto al Motoclub Domina e che corre per il team BRT – bikeracingteam su Honda, ha iniziato ben presto a coltivare la passione per le due ruote. “Mio papà – racconta – mi ha trasmesso questa passione fin da quando ero molto piccolo. A quattordici anni è sono arrivate la prima patente e la prima moto” .

La “svolta” è arrivata all’età di sedici anni, un po’ per caso: “Abbiamo comprato un 125 non proprio tirato a lucido. L’ho sistemato ma non avevo la patente per guidarlo. Abbiamo deciso di andare in pista al minimotodromo Salmour in Piemonte”.

Galeotto fu quel giorno. “Eh sì – prosegue – mi innamorai subito di questo sport anche se all’inizio non c’era il pensiero alle gare. Più tardi, abbiamo provato a contattare un istruttore di Supermoto per provare con la cilindrata 450. La prova è andata molto bene e mi venne proposto di partecipare al campionato regionale nell’inverno 2017”.

Tornando all’attualità, il primo posto momentaneo rappresenta anche il tentativo di conquistare un titolo sfuggito di pochissimo l’anno scorso: “Ero arrivato a un passo dalla vittoria ma sono scivolato nel corso dell’ultima gara consegnando così la vittoria nelle mani del mio avversario”

“Ora – conclude – sarà importante confermarsi in occasione della tappa di Busca del 12 giugno. Rispetto allo scorso anno mi sento più calmo ma ora è ancora presto per dire come andrà a finire”.