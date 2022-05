Il Comune replica a Ciangherotti su Fior d’Albenga: “Le sue critiche la miglior conferma della bontà delle nostre scelte”

Albenga. Dopo le accuse arrivate ieri, il Comune di Albenga replica al consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti sulla questione Fior d’Albenga.

“Prendiamo atto dell’inciviltà dimostrata dal consigliere nel calpestare le aiuole di Fior d’Albenga, per di più al fine di farsi pubblicità allo studio, – hanno esordito dall’amministrazione. – L’idea vincente dei dinosauri, che ha convinto tardivamente il consigliere di minoranza, risale già al progetto Fior d’Albenga 2020 che, vista la pandemia, non si poté attuare ed è stata riproposta per l’edizione 2022”.

“Spiace dare una delusione al consigliere di opposizione, ma il tema delle aiuole dell’Associazione Fior d’Albenga è stato concordato, come tutto l’evento, insieme al Comune e, proprio l’idea dei dinosauri è arrivata dall’Amministrazione Tomatis e in particolare dagli assessori Passino e Gaia e di questo ne sono testimoni i membri del direttivo stesso”, hanno proseguito.

“Di più, abbiamo già diverse idee ‘effetto wow’ da condividere con l’Associazione per le istallazioni del 2023 quando Fior d’Albenga tornerà protagonista sulle ali della fantasia. La collaborazione tra Comune e l’associazione Fior d’Albenga prosegue da tempo ed in maniera fruttuosa e di questo siamo soddisfatti. L’edizione di quest’anno dimostra una volta di più la perfetta unione d’intenti fra Comune e Associazioni”.

“Le sceneggiate del consigliere Ciangherotti sono ormai ben note in città e fuori e sappiamo quale sia la credibilità che le persone gli attribuiscono, tuttavia per rispetto alle tante persone che via hanno lavorato pensiamo che sia giusto respingere al mittente le accuse e dire con chiarezza che, da chi da assessore, seppur nominato e non eletto, presenziava a manifestazioni come ‘il matrimonio della fava e del salame’, non prendiamo lezioni di marketing e promozione turistica”, hanno aggiunto ancora.

“Ringraziamo comunque per l’attenzione dimostrata a questo grande evento che è frutto del lavoro di squadra, termine a lui poco noto e, lo sforzo impacciato di complimentarsi solo con alcuni, è solo un vano tentativo per non ammettere i meriti dell’Amministrazione. Al consigliere di minoranza quindi lasciamo le boutade mediatiche acchiappa click che ama tanto, consapevoli che ‘Le ciangherottate quotidiane’ sono per noi la miglior conferma della bontà delle nostre scelte”, hanno concluso dall’amministrazione.