Il ciclista della Memoria a Testico per rendere omaggio alle 26 vittime dell’eccidio nazista

Testico. Nel tardo pomeriggio del 10 maggio Giovanni Bloisi, il ciclista della Memoria, è giunto a Testico, in provincia di Savona, per rendere omaggio alle 26 vittime dell’eccidio nazista del 15 aprile 1945.

Quello di oggi è stato l’ottavo giorno di viaggio, iniziato il 3 maggio a partire da Varano Borghi, paese dove risiede, proseguito attraverso il Piemonte e, attraverso il Col di Tenda, giunto in Liguria per proseguire nei prossimi giorni fino a La Spezia toccando in ogni tappa luoghi che sono stati teatro di stragi nazifasciste.

E’ stato accolto dal Sindaco Lucia Moscato e dall’amministrazione comunale insieme ad una folta rappresentanza dell’Anpi Giovanile sezione di Andora che ha curato l’evento.

Si è poi intrattenuto alla cena organizzata dall’Anpi condividendo con i presenti molte profonde riflessioni scaturite dai suoi lunghi viaggi nei luoghi della Memoria.