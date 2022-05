Savona. Il ciclista della Memoria ha fatto tappa nel savonese, questa mattina ad Albenga, oggi pomeriggio a Savona. Giovanni Bloisi che da decenni visita i luoghi delle stragi nazifasciste (in Italia ed in Europa) spostandosi in sella alla sua bici per conoscere ed onorare le zone della memoria, è stato accolto al monumento ai Martiri della Foce e nei giardini pubblici di via Collodi intestati al martire partigiano Nicola Panevino.

Oggi è il nono giorno di viaggio, iniziato il 3 maggio a partire da Varano Borghi, paese dove risiede, proseguito attraverso il Piemonte e, attraverso il Col di Tenda, giunto in Liguria per proseguire nei prossimi giorni fino a La Spezia toccando in ogni tappa luoghi che sono stati teatro di stragi nazifasciste.

Albenga entro l’estate riceverà dalle mani del ministro alla Difesa Lorenzo Guerini la medaglia d’Oro al Valore Civile e ha recentemente inaugurato il percorso della Memoria per ricordare le 59 vittime delle fucilazioni alla foce del Centa. Ed è in quel luogo denso di storia e teatro della tragedia che ha colpito Albenga che Bloisi si è recato questa mattina durante il suo lungo percorso in bicicletta. Nel suo viaggio “intende toccare i luoghi che sono stati teatro di stragi nazifasciste per mantenere viva la memoria ed il ricordo. Nel suo progetto vi sono viaggi in tutta Europa e incontri in particolare con i ragazzi delle scuole che, affascinati dai racconti di vita vissuta, trovano importante occasione di riflessione sulle tematiche legate a quanto accaduto”.

“L’obiettivo per cui viaggio – racconta – è perchè desidero che, attraverso il mio lento pedalare per le strade del mondo, si comprenda l’importanza della Pace e della Fratellanza tra gli uomini, mantenendo viva la Memoria sia sulle vittime delle guerre, dell’odio, della violenza, dell’intolleranza, del razzismo e sia sulle motivazioni che portarono a tanto. Con la mia bicicletta raggiungo quegli angoli del mondo che sono stati teatro di eventi tragici e il mio viaggio diventa strumento di narrazione di quegli eventi e della storia delle persone che li subirono. Poi quando torno racconto ciò che ho visto, perché la Memoria che raccolgo deve essere condivisa. Lo faccio perché ritengo che un popolo senza Memoria, senza il Ricordo della Storia dei propri Padri, è destinato a ripetere gli stessi errori già fatti”.

Nella città della Torretta è stato ricordato l’importante contributo di Panevino (conterraneo di Bloisi essendo lui originario di Carbone in provincia di Potenza) alla Resistenza nella II° Zona Partigiana Liguria (Savonese). Nicola Panevino fu Magistrato a Savona negli anni della Seconda Guerra Mondiale e, da fervente antifascista, fu Presidente del CLN Savonese. Arrestato dalla polizia fascista su delazione venne fucilato dalle SS Tedesche il 23 marzo 1945 nella frazione di Cravasco nel comune di Campomorone in provincia di Genova. La rievocazione dell’azione nella Resistenza di Nicola Panevino sarà svolta dalla Professoressa Irma Dematteis

guarda tutte le foto 7



Il ciclista della Memoria nel savonese

Poi ha fatto tappa a Palazzo Sisto dove ha incontrato il sindaco Marco Russo.