Il 2 giugno riapre il parco acquatico “Le Caravelle”: tutto pronto per la nuova stagione estiva

Ceriale. E’ tutto pronto al parco acquatico “Caravelle” per la stagione estiva 2022 e quest’anno la direzione ha deciso di aprire con 10 giorni di anticipo rispetto alla tradizionale apertura di metà giugno. I cancelli apriranno infatti giovedì prossimo, 2 giugno, e rimarranno aperti fino a metà settembre tutti i giorni.

C’è molta voglia di divertirsi e per questo lo slogan scelto per la campagna di comunicazione è “Una vita in vacanza”.

Quella che sta per iniziare sarà la stagione numero 34 per il più grande parco della Liguria (un grande giardino mediterraneo in cui sono immersi i giochi acquatici, le zone relax e d’intrattenimento) pronto ad offrire un’imperdibile esperienza. Aperto a Ceriale nel 1989, in una estate di rincari e aumenti il biglietto di ingresso al parco, se acquistato online, potrà costare meno di quello che era il prezzo ufficiale 2021. Oltre a questo online sarà possibile scegliere quando visitare il parco in base al prezzo più conveniente del biglietto.

La celebre “Piscina ad onde”, vero e proprio simbolo del parco con i suoi 2.500 metri quadrati di superficie, si conferma cuore pulsante del parco anche grazie all’apprezzamento ottenuto dalla nuova area scivoli inaugurata la scorsa stagione.

“Caravelle”, oltre ad essere uno dei poli del divertimento più conosciuti ed apprezzati della Liguria, è anche un’azienda che dà lavoro ad oltre una cinquantina di addetti diretti, ai quali vanno sommate altre 20 persone addette al servizio di ristorazione e ai tecnici (elettricisti, idraulici, giardinieri e manutentori) di indotto e soprattutto svolge un importante volano turistico per l’intera provincia di Savona.

Gli scivoli

I biglietti d’ingresso possono essere acquistati online e all’ingresso del parco a partire da 23 euro l’intero e 18 euro il ridotto per ragazzi di statura compresa tra mt. 1.00 e mt. 1.40. I bambini fino a 99 centimetri entrano sempre gratis.