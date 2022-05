Il 2 giugno a Savona la solenne cerimonia per la Festa della Repubblica

Savona. Giovedì 2 giugno con inizio alle ore 10.00 in piazza Sisto avrà luogo la solenne cerimonia celebrativa della “Festa della Repubblica”.

Nel corso dell’evento, cui prenderanno parte le massime Autorità Civili, militari e religiose della provincia, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a tre cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione.

Il Signor Giuseppe Curto, residente a Savona, la dottoressa Francesca Cioli, residente ad Albenga e la dottoressa Claudia Sassi, residente a Varazze, residente ad Albenga riceveranno la benemerenza di Cavaliere.

La cerimonia vedrà, altresì, la consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di quattro cittadini deportati ed internati nei campi di concentramento.

Ritireranno la medaglia d’onore i familiari di Gio Batta Calcagno, residente a Magliolo, di Giovanni Coscia, residente ad Andora, di Francesco Giovanni La Terra, residente a Savona, e di Luigi Therisod, residente ad Alassio (la medaglia sarà ritirata dalla nipote Luisa Therisod).

Luigi Therisod era un cittadino alassino nato a Calamandrana (AT) il 4 febbraio 1925 e morto a Dusen, sottocampo di Mauthausen, il 14 settembre 1944. Trasferitosi con la famiglia ad Alassio, ove risiedette per alcuni anni, raggiunse i partigiani, entrando a far parte del distaccamento “Stella Rossa” col nome di battaglia di “Gigi” dal 1° dicembre 1943. Venne catturato con altri 29 nell’alberghetto di San Giacomo, frazione di Roburent (CN), e fu affidato ai carabinieri che lo consegnarono ai soldati tedeschi. Dopo un periodo di incarceramento a Fossano e a Torino, fu fatto salire su un treno diretto al campo di sterminio di Mauthausen, dove morì.

L’Anpi di Alassio-Laigueglia è “onorata di condividere e comunicare la consegna di questo riconoscimento ad uno di coloro che hanno contribuito, a costo della loro vita, a che l’Italia diventasse un Paese democratico”.

All’evento parteciperanno il Complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” ed una rappresentanza della Consulta Provinciale degli studenti.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.