I parlamentari ucraini in Regione: “Grazie a tutta la Liguria per il sostegno”

Liguria. Il presidente della Regione Liguria e l’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola hanno incontrato oggi negli uffici della Regione una rappresentanza di parlamentari ucraini.

Durante la visita i parlamentari hanno voluto ringraziare Regione Liguria per il sostegno morale e concreto offerto dal territorio e dall’istituzione: “Da subito – hanno spiegato il presidente della Regione e l’assessore alle Politiche Sociali – ci siamo messi a disposizione per fornire un supporto di prima e seconda accoglienza, attraverso gli Infopoint, le residenze per una prima ospitalità, gli inserimenti scolastici e le misure per garantire la formazione, compresi i corsi di lingua italiana. In queste settimane abbiamo ospitato la nazionale ucraina di nuoto sincronizzato e il coro popolare, con una partecipazione straordinaria dei genovesi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande cuore”.

Dai parlamentari ucraini la richiesta di farsi portavoce anche a livello nazionale ed europeo affinché si crei un percorso prioritario per i lavoratori duramente colpiti dalla guerra e di un gemellaggio tra la Liguria e di Kharkiv: “Regione Liguria – hanno aggiunto il presidente della Regione e l’assessore alle Politiche Sociali – continuerà a portare avanti una collaborazione sempre più proficua e di sostegno al popolo ucraino che sta attraversando il momento più buio della sua storia”.

E oggi, nel consueto incontro annuale, il governatore ligure ha rimarcato il ruolo della Croce Rossa in Ucraina, con le missioni effettuate per evacuare persone con fragilità e minori con patologie insieme alle loro famiglie, oltre che per portare generi di prima necessità alla popolazione.

La Croce Rossa Ligure, che ha svolto un ruolo fondamentale anche durante l’emergenza pandemica, sta inoltre proseguendo il proprio impegno in rete con la Caritas e altre associazioni di volontariato a sostegno dei profughi arrivati sul nostro territorio. In Liguria la Croce Rossa conta circa 7500 volontari, ha 73 sedi e 54 comitati territoriali.

Fino a domenica 8 maggio la bandiera dell’associazione rimarrà esposta sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari.

Tra le iniziative di sostegno alla popolazione ucraina quella del sindacato dei pensionati Cgil-Spi ligure, con una raccolta di vari beni e materiali: un container partirà lunedì mattina con destinazione presso il campo di raccolta di Sobrance in Slovacchia a 10 chilometri dal confine ucraino.

Infine l’aiuto di Enel con la donazione degli allacci alla rete elettrica dedicati ai centri d’accoglienza per i profughi ucraini. In Liguria sono già stati effettuati tre allacci a Genova, Imperia e Savona.