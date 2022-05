I Giovani per la Scienza tornano venerdì 20 maggio: si parlerà di “Modi di vibrare”

Savona. Per il progetto dei “Venerdì Scientifici di Savona” i Giovani per la Scienza propongono la prima di due lezioni sui “Modi di vibrare”.

Relatori saranno i soci del gruppo di cimatica dell’associazione Giovani per la Scienza composto da Giulio Granero, Paolo Briano, Andrea Valente e Riccardo Rosso, che insieme hanno progettato un esperimento utile alla comprensione del fenomeno. L’incontro avverrà venerdì 20 maggio a partire dalle ore 16 presso il Campus Universitario di Savona e online attraverso la piattaforma Zoom. L’incontro si potrà seguire online qui.

“L’obiettivo delle lezioni è quello di comprendere i principi fondamentali della cimatica, disciplina che studia le onde e le loro interazioni con la materia, fino ad arrivare all’analisi dei modi di vibrare, fenomeno fisico molto complesso di particolare importanza per esempio nell’ambito edilizio – affermano gli organizzatori -. I ragazzi utilizzeranno nella spiegazione modelli ed esperimenti costruiti nel corso degli anni in modo da rendere visibili e chiari fenomeni ondosi spesso di difficile osservazione”.

Per i soci sarà possibile seguire l’incontro in presenza presso i locali a disposizione dell’associazione presso il Campus Universitario di Savona. Necessaria la mascherina FFP2 come da attuali normative vigenti in materia di prevenzione di contagio da covid-19.