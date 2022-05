I giovani liguri in pellegrinaggio a Santiago de Compostela

Liguria. Dal 26 luglio al 2 agosto le diocesi liguri organizzano un pellegrinaggio con i giovani a Santiago de Compostela sul tema “Alzati e annuncia”. Si percorrerà il Cammino Portoghese, una delle vie che compongono il Cammino di Santiago de Compostela, da Vigo al capoluogo della comunità autonoma della Galizia, per poi concludere con gli altri giovani europei dal 3 al 7 agosto nella città del santo. La Pastorale Giovanile spagnola organizza infatti il Pellegrinaggio della Gioventù Europea per compiere un cammino insieme verso la tomba dell’apostolo Giacomo. L’ultimo è stato nel 2010.

Da Tui, città al confine con il Portogallo, i gruppi cammineranno verso nord passando per Porriño e Redondela. Pontevedra con le sue attrazioni e la basilica millenaria dedicata a santa María diventa un luogo di tappa obbligata. Caldas de Reis e Padrón saranno le ultime tappe. Quest’ultimo luogo è emblematico: secondo la tradizione vi attraccò la nave che portò le spoglie di san Giacomo. Nel logo dell’evento, disegnato da Antonio Jesús Marcos, la croce simboleggia il punto d’incontro dei giovani con Gesù. All’interno della parola “Giovani” c’è la Conchiglia di Santiago, un’immagine che li accompagnerà e indicherà loro il percorso da seguire. Sullo sfondo la facciata della Basilica Cattedrale Metropolitana, meta e simbolo dell’arrivo al Padre, che li accoglie e li conforta dopo un lungo cammino fisico e spirituale.

“L’Anno Santo Compostelano continua anche per noi liguri – spiegano i promotori – In questo tempo Dio ci chiama a vivere un’esperienza di comunione unica, un cammino attraverso cui scoprirci accompagnati e amati. Il pellegrinaggio sarà un’occasione di speranza, apertura a nuove sfide, scoperta di sè, dei fratelli e di Dio e un impegno forte a costruire una società migliore e senza barriere e pregiudizi. Negli ultimi anni il Cammino Portoghese è la strada che ha visto il maggior aumento percentuale del numero di pellegrini. La vicinanza alla costa e molti grandi centri in cui pernottare ne hanno facilitato la crescita”.

Possono partecipare tutti i giovani fra i 15 e i 35 anni attraverso i gruppi di riferimento della Pastorale Giovanile ligure entro il 26 giugno. La diocesi di riferimento è quella di Tortona: basta mandare un’e-mail con i propri dati (nome, cognome, età, gruppo o parrocchia di appartenenza, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare) a pastoralegiovaniletortona@gmail.com.