I giardini di Alassio si arricchiscono: in arrivo nuovi fiori da Euroflora

Alassio. “Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la comunicazione da Regione Liguria e da Anci rispetto alla possibilità, a chiusura di Euroflora 2022, per i comuni con meno di 15mila abitanti, di andare a ritirare i fiori in esposizione a titolo gratuito”. Alessandra Aicardi, Consigliera incaricata al Verde Pubblico del Comune di Alassio, spiega così l’iniziativa che sta mobilitando in questi giorni, i colleghi dell’amministrazione, gli uffici, i giardinieri e la Protezione Civile della città.

“Ci siamo organizzati – spiega Aicardi – per coordinare il ritiro delle piante e devo dire che ho avuto massima collaborazione da parte di tutti: dipendenti, giardinieri. La Protezione Civile ci ha subito messo a disposizione i loro mezzi in modo da poter procedere con carichi più importanti. Ringrazio tutti col cuore”.

“Abbiamo già fatto un viaggio, sono andata personalmente – prosegue – e domani ne faremo un altro. E’ stata un’iniziativa davvero inattesa e gradita per cui ringrazio la Regione Liguria e l’Anci che si sono fatti tramite presso Euroflora. Per noi, per le nostre aiuole, è stata una boccata di ossigeno, soprattutto dopo il furto registrato nel nostro vivaio. Sarà un piacere mettere a dimora tutte le splendide essenze che abbiamo avuto modo di scegliere in una delle più spettacolari esposizioni floreali del nostro Paese e non solo”.

“A breve la cittadinanza potrà vedere gli effetti di questo impegno – la conclusione – andremo a sostituire le essenze sfiorite e a decorare aiuole che attendono da tempo piante e fiori”.

Nel frattempo è stata completata la potatura delle palme su passeggiata Ciccione, dove, nei prossimi giorni saranno piantumate altre 10 palme.