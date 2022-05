Guasto al ponte mobile in Darsena a Savona, i commercianti: “Il turismo lo vediamo col binocolo”

Savona. Il ponte mobile in Darsena a Savona, dopo il guasto di sabato mattina, rimarrà chiuso al passaggio dei pedoni in attesa che si trovino i pezzi di ricambio. A danneggiarsi è stato il motore di una delle due braccia.

“Un danno grave – ha spiegato Paolo Canavese, dell’Autorità Portuale di Savona -. E’ un periodo complesso per questo tipo di rifornimenti, il problema è che non ci hanno ancora confermato quando ci forniranno il motore sostitutivo”.

Il ponte ora è aperto alle imbarcazioni per garantire la pesca e la possibilità di passare alle imbarcazioni di grosse dimensioni. La chiusura ai pedoni, invece, è un problema per i crocieristi e i residenti che per raggiungere il centro storico devono fare il giro della Darsena. “Abbiamo chiesto di accelerare al massimo“, rassicura Canavese.

Dai commercianti, che ora si trovano parzialmente isolati, arriva un grido d’allarme: “Ci sentiamo abbandonati, per le nostre attività è un danno notevole. Succede sempre più spesso“. E’ stato richiesto anche l’intervento del Comune e l’assessore Barbara Pasquali e Lionello Parodi si sono fatti portavoce dei titolari delle attività commerciali e dei residenti.

“Siamo in una situazione paradossale – continua il titolare di Delizie del Mediterraneo. Ci troviamo in un isolamento commerciale“. Il problema non riguarda solo le attività economiche ma anche chi vive in questa zona: “E’ un problema per invalidi e anziani. La mancanza totale di risposte e informazioni sulle tempistiche lasciano di sasso”.

Il ponte mobile aperto per permettere il passaggio delle imbarcazioni

“Diventa complicato, per tanto tempo, attraversare tutta la Darsena per chi è in carrozzina – sottolinea Francesca Sessa dell’associazione Seconda Stella a Destra -. In una situazione di fragilità il dover fare una strada più lunga e complessa è un disagio“.

Nel mese di giugno ci saranno alcune iniziative in Darsena tra cui la Jet Ski Therapy e il mercato europeo: “E’ un mese fondamentale per noi soprattutto dopo il Covid. Non si può pensare di lasciare un’infrastruttura ferma per così tanto tempo. Il turismo così lo vediamo dal binocolo”.