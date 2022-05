La Golfo Dianese presenta in grande stile mister Enrico Sardo: “Certi amori fanno giri immensi ma poi ritornano”

Enrico Sardo non è stato molto senza panchina. A pochi giorni dall’addio alla San Francesco Loano, è arrivato l’annuncio del ritorno alla Golfo Dianese, squadra che milita nel campionato di Promozione.

Mister Sardo ha chiuso con un successo la sua breve parentesi a Loano. Il campionato gli aveva messo di fronte due avversarie competitive come Priamar e Spotornese, ma alla fine la capacità di non sbagliare contro le formazioni dalla quarta posizione in poi ha consegnato la promozione diretta ai rossoblù.

Sardo aveva lasciato un gran ricordo nel club imperiese, visto che lo aveva portato dalla Prima Categoria alla Promozione. Felici momenti passati celebrati nel video realizzato dall’area del club attraverso le parole di Antonello Venditti.