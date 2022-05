Gli alunni della scuola primaria Astengo a lezione sulla banchina di Assonautica a Miramare

Savona. Sono arrivati a Miramare per una giornata di “lezione all’aria aperta”, con l’entusiasmo che possono avere solo i bambini. L’organizzazione della manifestazione ha previsto una parte dedicata all’ecologia ed un primo approccio alla nautica direttamente sulle imbarcazioni dei soci. Si tratta degli alunni della Scuola Primaria “Cristoforo Astengo” di Savona, accompagnati dalle insegnanti.

Sulla banchina sono stati sistemati i posti a sedere, il tavolo azzurro intorno al quale solitamente si siedono pescatori e velisti è diventato una cattedra e Carola Cappucciati, esperta in biologia marina, è l’insegnante. Una lezione tutta dedicata al mare, al problema dell’inquinamento che lo sta distruggendo, alle azioni positive che dobbiamo mettere in atto e diffondere per proteggerlo, alle emozioni che può offrirci, alle grandi varietà di specie che si possono osservare nell’area marina protetta dell’Isola di Bergeggi.

I bambini sono una quarantina, mentre una parte ha seguito la lezione di ecologia con Carola Cappucciati gli altri, divisi in piccoli gruppi sono saliti a bordo delle barche e ogni armatore, in base alle caratteristiche delle imbarcazioni, ha spiegato le sue funzionalità.

Su una barca a vela è stato issato il fiocco, su un’altra si è parlato di carteggio e di rotte da programmare per una navigazione sicura, su una barca da pesca l’effetto realistico delle esche artificiali. Gli argomenti sono stati tanti, anche improvvisati in base alle sorprese che offre il mare, a volte positive (una stella marina rossa attaccata alla banchina) oppure negative (un sacchetto di plastica che galleggia tra le barche e poi recuperato)

“La mattinata è trascorsa velocemente, in modo piacevolissimo ed i bambini hanno dimostrato un grande interesse verso tutti gli argomenti che riguardano il mare e la sua tutela. Educare i bambini al rispetto dell’ambiente è fondamentale per dare una speranza alla vita del nostro Mare, una speranza alla quale non si può rinunciare”, hanno fatto sapere da Assonautica, che ha voluto “ringraziare Carola Cappucciati per la collaborazione, i soci che hanno prestato assistenza e dato disponibilità con le loro imbarcazioni ed il ‘Gruppo Arti Marinare’ per l’impegno costante”.