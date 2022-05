Giuseppe Grisolia sfida Briano: ecco la lista “Altare con noi insieme”

Altare. Si chiama “Altare con noi insieme” la lista che supporterà la corsa di Giuseppe Grisolia alla carica di sindaco di Altare. Il capogruppo di minoranza, come noto, sfiderà il primo cittadino uscente Roberto Briano.

Oltre a Grisolia, impiegato tecnico di 29 anni già candidatosi nel 2017, della lista fanno parte: ‌Loredana Pizzorno, di 55 anni, imprenditrice; ‌Flavio Genta, di 76 anni, pensionato e già sindaco dal 2007 al 2012; ‌Carlo Pansera, di 27 anni, laureato scienze politiche internazionali e impiegato nel settore viaggi; ‌Riccardo Gavazzoni di 56 anni, ingegnere; ‌Eleonora Caruso, di 25 anni, consigliere comunale uscente; ‌Piero Pattini, di 31 anni, operaio specializzato; ‌Cristian Pastorino, di 46 anni, operaio specializzato; ‌Monica Baghino in Umido, di 51 anni.

“La decisione di candidarmi a sindaco di Altare nasce dall’esigenza di apportare un contributo di cambiamento al nostro paese – spiega Grisolia – Nonostante l’elevata disaffezione mostrata in più occasioni verso la politica, il mio impegno sarà quello di avvicinare tutti i cittadini alla vita politica, soprattutto i più giovani, sensibilizzandoli alle problematiche del territorio”.

Sul fronte del programma: “La nostra campagna elettorale sarà animata da proposte, non da proteste e critiche. Lo sviluppo del territorio sarà possibile solo se riusciremo a renderlo più vicino ai cittadini. Con la fiducia ed il sostegno di tutti ci impegneremo per raggiungere questo obiettivo con determinazione, rimanendo rispettosi dell’ambiente e del risparmio energetico, rivolgendo un occhio di riguardo ai bambini e alla scuola, aiutando i soggetti più deboli della comunità ed infine arricchendo il paese con iniziative culturali e sportive tutta la collettività. Proprio per questo abbiamo deciso di impegnarci con tutte le nostre forze e con l’aiuto dei cittadini altaresi, per riportare nel nostro paese il confronto di idee in merito alle scelte comuni che l’amministrazione Comunale dovrà fronteggiare”.

“Il nostro programma è semplice ed aperto al contributo di idee e proposte che speriamo di avere e che ci impegneremo a sostenere per il bene della collettività. Auspichiamo che questo programma venga discusso, migliorato, completato e ampliato dalla maggior parte di persone e organizzazioni, con l’obiettivo di costruire una città che metta al centro il cittadino con le sue necessità e aspirazioni”.

“Nella celebre frase di Franklin ‘Dimmi e dimenticherò, insegnami e forse ricorderò, coinvolgimi ed imparerò’ vi è la volontà di esprimere un impegno civile e di lavorare per la comunità in cui viviamo affinché il nobile esercizio di amministrare la cosa pubblica possa tradursi in sano e civile sviluppo della nostra piccola comunità”.

Qui il programma completo.