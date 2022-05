Giovani e “vecchietti” portano in alto i colori della Polisportiva Quiliano Karate a Parma

Ottime prove della Polisportiva Quiliano Karate in occasione della coppa nazionale CSEN Karate si è svolta a Parma. La manifestazione ha fatto registrare grandi numeri: 1682 atleti iscritti, con ben 95 società.

Kumite

Argento per Emiliano Scotto. Bronzo per Mattia Zamagni e Alessio Distefano. Grande soddisfazione anche per il quinto posto di Giulia Badano, la più giovane del gruppo che è giunta quinta alla sua prima gare nazionale.

Kata junior

Rammarico per Bianca Briano, che nonostante un buon “enpi” non riesce ad accedere alle finali.

Kata master e stile

Doppio oro per Sergio Gaggero, medaglia d’argento per Massimo Terragno.

I “terribili vecchietti” maestri e atleti storici del karate Quiliano hanno ben figurato anche in questa prestigiosa gara sui tatami di Parma.

Grande soddisfazione del direttore tecnico Rodolfo Fersini e di tutto lo staff tecnico, maestri e istruttori Gianni Dameri, Roberto Calcagno, Ghienadi Fersini e Pier Attilio Stoppa per il sesto posto della Polisportiva Quiliano Karate.