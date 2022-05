Giornata dell’infermiere, Brunetto (Lega): “In Liguria bravissimi, ma pochi. Occorre aumentare la formazione”

Savona. “Oggi è la giornata internazionale dell’infermiere. Una professione di grande responsabilità, che negli ultimi tempi, soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus, si è trovata a subire grandi cambiamenti. Le nostre infermiere e i nostri infermieri hanno dimostrato coraggio e passione, tanto che si possono definire eroi. Bravissimi, ma pochi in Liguria. Occorre quindi formare più infermieri e aumentare anche la formazione di Oss e Osss nella nostra regione”.

A dirlo è il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Brunello Brunetto, che oggi in occasione della giornata dell’infermiere partecipa al convegno dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Savona all’Hotel Palace di Spotorno.

“Bisogna tenere conto che i concorsi in atto risolveranno alcune criticità delle nostre Asl ma metteranno in crisi il settore della residenza sanitaria assistenziale privata e convenzionata – prosegue -. Una sfida che in Regione Liguria ho già raccolto convocando tutti i responsabili degli enti formatori di infermieri e Oss, a partire da Annamaria Bagnasco dell’Università di Genova e da Vittoria De Astis di Alisa, per continuare con i direttori dei Centri di formazione di Savona, Imperia, Genova-S. Martino, Genova-Galliera, Chiavari, La Spezia”.

“Inoltre – aggiunge Brunetto -, appare necessario aumentare il personale infermieristico laureato e in arrivo da Paesi esteri, secondo le nostre regole, con rigidi controlli e verifiche del caso, lavorando in piena sinergia con l’Ordine Professioni Infermieristiche, come stiamo facendo da tempo in Liguria, e con il Governo”.