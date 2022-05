Giornata contro la guerra e le spese militari, nuova mobilitazione di “Savona per il disarmo”

Savona. In contemporanea con lo sciopero generale dei sindacati di base, indetto per venerdì 20 maggio contro la guerra e contro l’economia di guerra, il comitato “Savona per il disarmo” organizza una giornata pacifista e antimilitarista con una assemblea aperta alle ore 10.00 presso la sala Evangelica in piazza Diaz a Savona.

Seguirà una manifestazione, alle ore 16.00, con concentramento in piazza Sisto IV.

“Si invitano a partecipare la cittadinanza e tutte le associazioni che credono nel valore della pace, della mediazione e dell’antimilitarismo come metodo di risoluzione dei conflitti, in contrasto alla continua rincorsa agli armamenti!” si legge nel manifesto di presentazione dell’iniziativa.

Il comitato “Savona per il disarmo” si era espressa in forma polemica per il recente raduno degli alpini e ha iniziato una mobilitazione pacifista rispetto al conflitto in Ucraina e alle sue conseguenze.

“Savona per il disarmo” è un’assemblea antimilitarista e pacifista costituitasi a marzo di cui fanno parte realtà politiche, sindacali, della società civile e singole individualità del territorio con l’obiettivo di una protesta ed un contrasto contro l’attuale politica, nazionale ed internazionale.

“Basta risorse economiche in spese militari ed all’invio di armamenti nel teatro bellico, ma destinarle al sociale, alla sanità, all’istruzione, ai trasporti e ai servizi pubblici soggetti a continui tagli, come salari e pensioni che perdono potere di acquisto” conclude il comitato, già attivo con cortei, presidi e flash mob e che è pronto a proseguire la battaglia.