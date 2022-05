Gioia Mallare: è salvezza diretta grazie alla vittoria sull’Altarese (VIDEO)

Si dice che più che la meta conti il percorso. Nel calcio non è così. Alla fine si riassume tutto nella risposta a una semplice domanda: come è andata alla fine? Il percorso, ovvero da dove si è partiti, contribuisce però a definire le proporzioni del traguardo. E il punto di partenza della stagione del Mallare fa sì che la salvezza diretta conquistata ieri possa assumere i connotati dell’impresa.

Due anni di pandemia e di stop forzato, non solo dello sport ma anche delle manifestazioni che sostengono molti sodalizi, avevano messo a dura prova i “lupi”, che in estate hanno dovuto ricostruire quasi in toto la squadra. Farlo per la Prima Categoria non è di certo facile.

I ragazzi di mister Andrea Alloisio, sostenuti anche da un gruppo di tifosi appassionati, sono riusciti al termine di un percorso in crescendo a salvarsi evitando i play out. Un risultato difficilmente ipotizzabile all’inizio dell’anno e ancor più improbabile quando il Mallare sembrava destinato a considerare i play out come un obiettivo da raggiunge e non una lotteria da evitare.

“Sono situazioni completamente diverse, ma questa stagione è stata ancora più difficile”, il commento di un entusiasta mister Andrea Alloisio. Il riferimento è all’altro suo grande successo: la vittoria dei play off contro la Vadese e la conseguente conquista della Prima Categoria con l’allora Olimpia Carcarese. Anche all’epoca contro i pronostici.

Ieri, la salvezza ha avuto un sapore ancora più dolce perché arrivata grazie al successo per 3 a 1 nel derby contro l’Altarese. Sono tanti i derby in Valle, ma tra rossoblù e giallorossi è uno di quelli più sentiti.

Dei 24 punti totali conquistati, il Mallare ne ha ottenuti ben 11 nelle ultime cinque partite giocate: successi negli scontri diretti contro Carlin’s Boys, Borghetto e Altarese conditi dai pareggi contro le altre pericolanti Oneglia e San Filippo Neri.