Gioco d’azzardo: 110 miliardi di euro “buttati” ogni anno

Liguria. Con l’iniziativa promossa a Palazzo Ducale, Sala Camino, Libera, Auser, il coordinamento regionale “Mettiamoci in gioco” e la fondazione Anti Usura vogliono rilanciare nei confronti della politica una proposta di responsabilità per tutelare la salute pubblica.

La scelta che la rete ha fatto nel tempo, promuovendo l’educazione alla prevenzione all’azzardo, deve essere un investimento collettivo e non può dare i risultati sperati se non accompagnata da un ridimensionamento dell’offerta e della promozione: “Dobbiamo essere consapevoli che il gioco compulsivo genera crescente povertà e sofferenza”.

Ogni ligure spende a testa circa 1.380 euro all’anno in gioco d’azzardo (dati 2019). Sono almeno 1,3 milioni gli italiani affetti dalla malattia da azzardopatie e circa 2,5 milioni sono i soggetti a rischio. Lo Stato incassa dal gioco legale 10,6 miliardi di euro e le mafie ricevono da quello illegale non meno di 20 miliardi di euro.

Il volume di denaro giocato in Italia nel 2019 è aumentato del 3,5%, attestandosi sul valore di 110,5 miliardi di euro. Erano 47 milioni e 554mila euro nel 2008. La raccolta (l’ammontare delle giocate effettuate dalla popolazione su tutti i giochi disponibili su rete fisica) pro-capite (calcolata sulla popolazione maggiorenne residente in Italia) nel 2019 è stata pari a 2.180 euro.

Prosegue inarrestabile la crescita della raccolta online: nel 2019 è stata pari a 36,4 miliardi di euro (+16% rispetto al 2018), un terzo delle giocate complessive in Italia. La media nazionale – calcolata sulla popolazione maggiorenne – è di 717 euro.

Il gioco online è aumentato del 70% negli ultimi 4 anni.

Quello che incassa lo Stato dall’azzardo è un affare solo sulla carta: le entrate sono inferiori ai costi sociali e sanitari e l’infiltrazione delle mafie in questo affare è ormai dato di fatto.

“Come attori quotidianamente in contatto con i tragici effetti delle azzardopatie siamo convinti che il settore debba cambiare rotta, per garantire maggior equilibrio tra esigenze d’impresa, salute e sicurezza pubblica. In Italia 18 milioni di persone giocano almeno una volta l’anno e oltre un milione e mezzo di loro non sono in grado di gestire il denaro e il tempo che destinano al gambling”.