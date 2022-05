Ginnastica acrobatica, Polisportiva Agi: due medaglie di bronzo ai campionati nazionali

San Martino in Strada. La stagione agonistica della ginnastica acrobatica si è conclusa con importanti risultati per la Polisportiva Agi, che conquista nel campionato nazionale di Federazione due medaglie di bronzo ed ottimi piazzamenti.

Domenica 8 maggio, a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, si era concluso il circuito Silver, in cui la giovane coppia L2 Allievi composta da Celeste Rega e Ilaria Zone, con una brillante prestazione, ha ottenuto un terzo posto nazionale.

Domenica 22 maggio, invece, a Mortara, in provincia di Pavia, si è svolta la finale del circuito Gold. In categoria L3 Open si sono posizionate al quarto posto il trio formato da Greta Shllegaj, Matilde Gallan e Ginevra Musa che hanno portato un esercizio preciso e ben eseguito, migliorando prestazione e punteggio.

Stessa posizione anche per il duo composto da Matilde Gallan e Ginevra Musa che hanno consolidato la loro posizione sempre con impegno ed eleganza, crescendo gara dopo gara.

Sale sul podio anche quest’anno la coppia composta da Alice Guidotti ed Emma Meshau, conquistando un’importante medaglia di bronzo con una prestazione impeccabile, in un campionato che vede aumentare ogni anno il suo livello di difficoltà.

A conclusione di questo campionato, quindi, la Polisportiva Agi ringrazia sentitamente le istruttrici Annamaria Tricomi e Eva Verus per il grande lavoro svolto e l’impegno in questo anno ancora di difficoltà dovute alle restrizioni e ai problemi legati alla pandemia.

Appuntamento importante ora per le atlete Gold: dopo due anni di stop torna la competizione internazionale Turin Acro Cup, che si svolgerà a Torino dall’8 al 10 luglio alla quale la Polisportiva Agi parteciperà con due combinazioni.

Di seguito i piazzamenti delle ginnaste della Polisportiva AGI nel campionato nazionale di federazione.

CIRCUITO SILVER

COPPIA L1

Vittoria Burastero, Matilde Molinari 14° posto

Giorgia Malacarne, Elisa Burastero 16° posto

Spahiu Eranda, Giulia Bollorino 18° posto

COPPIA L2 ALLIEVE

Celeste Rega, Ilaria Zone 3° posto

CIRCUITO GOLD

COPPIA L3 ALLIEVE

Greta Shllegaj, Margherita Caracciolo 9° posto

COPPIA L3 OPEN

Matilde Gallan, Ginevra Musa 4° posto

Alice Guidotti, Emma Meshau 3° posto

TRIO L3 OPEN

Matilde Gallan, Greta Shllegaj, Ginevra Musa 4° posto

Il gruppo della Polisportiva Agi alle finali Gold

Celeste Rega e Ilaria Zone

La medaglia della coppia nella finale Gold

La medaglia del duo Silver