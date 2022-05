Gastronomia, sport, concorsi di bellezza, escursionismo, spettacoli: eccezionale sabato di eventi in provincia

“Maggio, il galante, dei primi tepori spande sull’alpe il soffio, squaglia la neve e semina di fiori e di smeraldo i vertici”. Così scrisse il poeta piemontese Lorenzo Annibale Costantino Nigra, vissuto tra ‘800 e ‘900. Aurei e sereni versi che infondono una passionale “joie de vivre”, alimentata anche dalle faste condizioni atmosferiche contingenti. La giusta carica di “vitamine” per fruire al meglio delle imperdibili occasioni di relax e divertimento che ci pone sul “tavolo” la fidata agenda degli eventi di IVG.it. Tra succulenti piatti, adrenaliniche gare outdoor, bellezze mozzafiato, paesaggi che sono altrettanto ed emozionanti spettacoli questo sabato di metà maggio sarà un’esperienza incommensurabile.

Andora. tornerà ad essere di “colore” “Azzurro Pesce d’Autore”, con la nuova edizione della mostra mercato “a miglio zero” organizzata dal Comune: tre intere giornate dedicate all’artigianato e alle produzioni ittiche liguri. Ci saranno spazi in cui degustare piatti tradizionali regionali e aree polivalenti in cui si alternano laboratori, workshop e show cooking mirati ad incentivare i partecipanti al consumo di pesce locale e stagionale. Il FLAG GAC Savonese animerà la manifestazione insieme ai pescatori e alle realtà ittituristiche dei territori di propria competenza, che offriranno le loro eccellenze alimentari. Numerosi i punti di street food con golosità tipiche, accompagnate da un’ampia selezione di espositori.

Finale Ligure torna a vivere le emozioni di “Finale for Nepal”, un appuntamento fisso a livello nazionale per gli amanti dall’arrampicata e che coniuga una serie di gare di boulder allo scopo principale di realizzare progetti di solidarietà. Per offrire costantemente nuove esperienze la manifestazione esplora nuove location: dopo la lunga presenza a Finalborgo e la decima edizione sull’altopiano delle Manie, per la prima volta arriverà a Finalmarina. Grandi spazi per accogliere tutti in sicurezza in un periodo inedito ma sicuramente interessante per il clima e la presenza della spiaggia a pochissima distanza. Nel fine settimana si svolgeranno le gare per under 18 e adulti. Sabato sera è previsto lo spettacolare Best Trik Rock Slave, in cui quattro atleti di livello mondiale ai sfideranno sui blocchi tracciati da loro stessi fino all’ultima presa.

Quiliano si abbellisce a festa con tante bandiere tricolori: con il patrocinio del Comune si svolgerà infatti il grande raduno degli Alpini. In programma sfilate, cori e commemorazioni. Nel primo pomeriggio ci sarà il ritrovo in Municipio, l’alzabandiera in piazza della Costituzione e i discorsi delle autorità. A seguire partirà il corteo per le vie cittadine, il “battesimo della sella” a cura del gruppo Mucchio Selvaggio e giochi e animazioni per i bambini a cura della Cooperativa Ludobus Progetto Città. In serata l’apericena offerta dalle “penne nere” e l’esibizione dei cori sezionali.

A Loano si terrà il primo casting ligure per l’edizione 2022 di Miss Italia, organizzato dall’Associazione Vecchia Loano, il cui presidente Agostino Delfino è stato nominato collaboratore per la Liguria di Mirella Rocca Borelli, che detiene il marchio di Miss Italia per Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Saranno scelte concorrenti dai 18 ai 30 anni. “La prima edizione del nostro concorso di bellezza estivo, Miss Riviera delle Palme, si è tenuto sulla passeggiata a mare, poi si è spostato nel palmeto e infine lo scorso anno è approdato in piazza Italia – spiega Delfino – Come avevo annunciato in occasione dell’ultima edizione, la nostra intenzione è di non lasciare più questo spazio. Non solo manterremo questa promessa ma ora abbiamo anche raggiunto un altro nostro obiettivo: quello di collaborare con il marchio di Miss Italia”.

A Borgio Verezzi avremo la bella occasione di camminare lungo un itinerario che ci farà conoscere meglio il nostro territorio. Partendo dal centro storico di Borgio risaliremo lungo antichi tracciati verso le borgate di Verezzi, fino alla torre Bastia e all’antico Castellaro, attraverso la storia e la biodiversità di cui questo ambiento è ricco. Ci sarà una sosta all’Orto del Buon Senso per una doppia esperienza: pilates e merenda, con descrizione della coltivazione elementare e valorizzazione della cipolla di Verezzi, De.Co. di cui l’azienda agricola è produttrice.

A Savona il Full Flower Moon Party sarà l’occasione per godere tutti insieme delle influenze positive della Luna piena. Una giornata dedicata a noi stessi, alla nostra anima, al nostro corpo e alle relazioni sociali di cui siamo stati privati tanto a lungo. Il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie, ai bambini, ai genitori, ai giovani e agli “eterni Peter Pan”: dall’aperitivo “solare” alla notte illuminata sono previste attività per i bambini a cura di Street Academy, una speciale sessione yoga con Anandamaya, la musica dal vivo della band Blue Young Monkeys e dj set con Tommy HiFi e Giova (La Cosca).