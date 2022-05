Furti, truffe, maltrattamenti in famiglia e pranzi al ristorante non pagati: superlavoro per i carabinieri di Alassio nei ponti di primavera

Alassio. Hanno visto coinvolti tutti i reparti dipendenti dalla compagnia dei carabinieri di Alassio i controlli messi in atto quotidianamente sul territorio di competenza durante il periodo di Pasqua e dei ponti primaverili. Gli accertamenti hanno permesso di identificare 200 persone, controllare 170 mezzi e sequestrarne quattro per guida pericolosa in centro abitato e guida in stato di ebbrezza; inoltre, i militari hanno ritirato 5 patenti e denunciato a vario titolo 10 persone per delitti contro il patrimonio quali furti in abitazione ed in negozio (la merce sottratta è stata tutta recuperata).

I carabinieri hanno arrestato una donna di 40 anni, originaria di Finale Ligure, che doveva espiare una pena di un mese per guida in stato di ebbrezza. Fermato anche un uomo di 60 anni di Vercelli nei confronti del quale è stato reso esecutivo un provvedimento (emesso dall’autorità giudiziaria di Savona) di pena pari a 3 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di lesioni dolose.

Tra le persone denunciate ci sono quattro giovani torinesi. Nel giorno di Pasqua i quattro hanno pranzato presso un ristorante; poi, con la scusa di “fumarsi una sigaretta, andare in bagno e prendere una boccata d’aria”, al termine del pranzo si sono dileguati senza pagare il conto. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Alassio, intervenuti nell’immediatezza del fatto, hanno permesso di ricostruire (anche tramite la visione di alcuni filmati) tutto l’accaduto, dal consumo del pasto fino alla scomparsa. Particolare curioso: giorni dopo uno dei commensali si è vantato del gesto sul suo canale Facebook; l’autodenuncia, per sua sfortuna, è stata carpita da un giovane carabiniere di Alassio e ciò ha contribuito a ricomporre la vicenda. I quattro ragazzi sono stati scoperti e denunciati.

Un altro giovane del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha scippato il portafogli e le chiavi della macchina ad un uomo intento a consumare un caffè all’interno di un locale pubblico. Dopo il furto, il giovane si è dileguato a bordo del mezzo rubato. I carabinieri dell’aliquota radiomobile, dopo una breve indagine, sono riusciti a scoprire l’autore del furto e a recuperare portafogli e macchina.

Una donna di 45 anni originaria della provincia di Torino è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Alassio per un furto commesso all’interno di un negozio di profumi. A seguito della perquisizione operata nei giorni successivi all’interno della dimora della ragazza, che domicilia ad Alassio, tutta la merce trafugata, del valore di 150 euro, è stata recuperata.

Un 40enne originario di Taranto è stato denunciato per truffa nei confronti di una signora alassina, a cui doveva vendere un televisore di marca. La signora gli aveva pagato in anticipo 500 euro, senza mai ricevere il televisore promesso. Il truffatore è stato scovato da un giovane carabiniere della stazione di Alassio con la passione per l’informatica.

Un uomo dimorante nella zona di Cisano è stato colpito da un provvedimento cautelare, emesso dall’autorità giudiziaria, per condotte violente commesse nei confronti della coniuge.

Due persone, invece, sono state denunciate per inosservanza della normativa che disciplina la detenzione, il porto e la custodia delle armi. I controlli operati dagli uomini della stazione di Villanova d’Albenga hanno permesso di rilevare che la custodia delle armi da parte dei due non era aderente alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa.

Questa mattina, a conclusione degli accertamenti avviati subito dopo, la radiomobile ha denunciato un 45enne di Cisano coinvolto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa ad Andora. L’uomo è stato trovato in evidente stato di ebbrezza alla guida del proprio mezzo e per questo ha subito il ritiro della patente. Il sinistro non ha causato disagi alla circolazione stradale.

Al dispositivo operativo hanno preso parte attiva il personale del 15 Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri con i continui sorvoli in tutto il comprensorio alassino, soprattutto nei giorni festivi. Anche il nucleo cinofili ha contribuito, con la sua costante presenza nei giorni di sabato e domenica e nei ponti festivi, a “ circolare” nel centro di Alassio, nei caruggi, nella passeggiata Grollero, nel molo di Alassio, nel “budello” e nelle altre zone sensibili, suscitando sempre la curiosità e l’attenzione della gente.

Infine i carabinieri rivolgono una raccomandazione a tutti i cittadini: qualsiasi movimento sospetto di gente, di mezzi sia immediatamente segnalato al 112. Qualsiasi perplessità, dubbi, interrogativi “scatenati” da telefonate strane o da incontri casuali di persone che fanno dubitare delle loro intenzioni, devono essere segnalati telefonicamente oppure di persona in caserma. In situazioni sospette i cittadini deve essere diffidenti e segnalare l’accaduto ai carabinieri.