Furti ad Albenga e Loano, individuati i ladri che hanno colpito i locali “Dama” e “Nelson”: azione dei carabinieri

Loano/Albenga. Sono stati individuati gli autori di due furti compiuti durante la notte del 14 febbraio in due locali, uno nella gelateria “Dama” di Albenga e l’altro nel bar Nelson di Loano. Due giovani sono stati denunciati e per un 38enne è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in quando era presente il pericolo che il malvivente potesse fuggire.

L’operazione è stata compiuta dai carabinieri della Compagnia di Albenga, a conclusione di una mirata attività d’indagine, finalizzata al contrasto dei reati di furto nei confronti di esercizi pubblici.

In particolare, per il 38enne albenganese, pregiudicato, i militari hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con permanenza notturna in abitazione. La decisione è stata emessa dall’autorità giudiziaria di Savona.

Gli altri due giovani sono stati invece denunciati in stato di libertà: si tratta di una ragazza di 21 anni, loanese, e di un 24enne di Alassio che, dopo aver sfondato le porte a vetri dei due locali, sono entrati all’interno rubando dal registratore di cassa la somma contante di 150 euro nel primo esercizio e di 250 euro nel secondo.

Le indagini dei carabinieri proseguono per fermare i responsabili degli altri furti compiuti nei giorni scorsi tra Albenga e Loano.