Furgone ribaltato a Savona, conducente in ospedale

Savona. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Savona, in via Nazionale Piemonte, nel quartiere di Lavagnola.

Secondo quanto appreso, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto viscido, finendo poi per ribaltarsi lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, militi della Croce Bianca e 118: l’uomo è stato soccorso e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Nonostante la carambola a seguito del sinistro, le sue condizioni non sono giudicate gravi, non ha riportato ferite o traumi significativi.

Il tratto viario è stato interessato dall’incidente a seguito dell’intervento di soccorso per l’autista del mezzo.