Funivie: in estate nomina del commissario Signorini, entro fine 2024 gara per la concessione

Savona/Cairo Montenotte. Commissariamento dell’infrastruttura funiviaria e nomina a commissario del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Emilio Signorini. E’ quanto emerso dal vertice al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per affrontare la vertenza Funivie convocato per oggi. Hanno partecipato le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, il presidente della Provincia e i sindaci dei Comuni coinvolti.

E’ stata l’occasione per portare all’attenzione del governo le prospettive dell’impianto funiviario e chiedere al ministero le intenzioni, dopo l’assegnazione dei lavori per la ricostruzione dell’impianto danneggiato nel 2019 dal maltempo.

Il ministro ha presentato il cronoprogramma dei prossimi interventi: a giugno inizio dei lavori di ripristino dei piloni crollati a novembre 2019, tra luglio e agosto nomina con decreto ad hoc del nuovo commissario per la gestione con una dotazione finanziaria idonea ad affrontare il periodo di transizione.

Tra agosto e settembre è previsto l’assorbimento dei lavoratori da parte della struttura commissariale con una parte dei lavoratori che rientrerebbe a lavorare con il compito di ripristinare l’infrastruttura non oggetto dei danni alluvionali. Tra novembre e dicembre consegna lavori con riattivazione della linea per i collaudi e la ripartenza. Entro dicembre 2024 il commissario dovrà preparare il nuovo piano industriale e bandire la gara per l’affidamento della concessione. Qualora nessuno partecipasse alla gara l’infrastruttura verrà affidata alla Regione Liguria.

Oltre alla preoccupazione per un “eventuale perdita di un’occasione irripetibile di potenziale sviluppo territoriale”, i sindacati hanno manifestato in più occasioni il timore per la scadenza degli ammortizzatori sociali prevista ad agosto 2022: “è urgente garantire la continuità di reddito a tutti i lavoratori fino al completo ripristino dell’infrastruttura”. I sindacati chiederanno un incontro a Signorini per avere maggiori garanzie sulla ripartenza.