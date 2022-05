Funivie, il 23 maggio incontro al ministero. Cgil: “Dopo 5 milioni di investimenti, tutto fermo”

Savona/Cairo Montenotte. E’ stato convocato per il 23 maggio il vertice al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per affrontare la vertenza Funivie.

Potranno partecipare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, i sindaci di Savona e Cairo Montenotte, il presidente della Provincia.

Sarà l’occasione per portare all’attenzione del governo le prospettive dell’impianto funiviario e chiedere al ministero le intenzioni, dopo l’assegnazione dei lavori per la ricostruzione dell’impianto danneggiato nel 2019 dal maltempo.

“Serve solo dare gambe a un progetto che ha svariati punti di forza” – ha detto il segretario provinciale Filt Cgil Simone Turcotto in occasione del convegno sulle infrastrutture del savonese. “Su Funivie si sono investiti 5 milioni di euro per il ripristino e il ministero è fermo a non fare nulla”.

Oltre alla preoccupazione per un “eventuale perdita di un’occasione irripetibile di potenziale sviluppo territoriale”, i sindacati hanno manifestato in più occasioni il timore per la scadenza degli ammortizzatori sociali prevista ad agosto 2022.

Per le organizzazioni sindacali è urgente arrivare a una soluzione sul futuro dell’infrastruttura funiviaria anche con riferimento alla costituzione della società Port Wire Rail, che vede in campo operatori portuali e logistici nel settore delle rinfuse solide e merci varie, pronta a rilevare la concessione di Funivie.