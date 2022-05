Franco Branco in trasferta Nichelino: il “Dj del Mare” pronto a far scatenare il pubblico con le hit della prossima estate

Liguria. Franco Branco dj riporta il mare in Piemonte e più precisamente a Nichelino, in provincia di Torino, nell’ambito di un evento gastronomico di strada, creando così un gemellaggio con la nota ed internazionale cucina pugliese. Quattro giorni di eventi di grande richiamo per la città di Nichelino, ma anche per il capoluogo torinese.

Dopo due anni di stop, questa sera Franco Branco dj farà ballare il pubblico sulle note delle hit della prossima estate.

Gli organizzatori dell’evento hanno scelto il noto dj ligure per i tanti fan che ha proprio a Torino, ma anche nell’intera cintura del capoluogo piemontese. La sua musica coinvolgente ha quel sapore di mare e d’estate che fa sognare, a poche settimane dall’inizio della stagione.