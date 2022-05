Flop Savona, il dg Sinopia: “Colpe di tutti, difficile unire professionisti e giocatori che lavorano”

La sconfitta per 1 a 0 contro la Campese fa calare il sipario sulla stagione del Savona. Dopo aver fallito l’obiettivo primario, ovvero la vittoria del campionato, gli striscioni hanno perso anche la finale play off del proprio girone. Ciò significa che non parteciperanno alla fase regionale e, cosa ben peggiore, che un ripescaggio in Promozione è ormai quasi un’utopia.

Al termine della disfatta, è stato il direttore generale Simone Sinopia l’unico a presentarsi davanti ai microfoni. Il dirigente savonese ha elogiato i tifosi, che nonostante tutte le difficoltà sono sempre stati vicini alla squadra, e sottolineato come le colpe siano da condividere tra giocatori e società.

Il Savona ha sempre fallito gli scontri diretti contro le formazioni d’alta classifica nonostante una rosa composta da giocatori con esperienze in Serie D, Eccellenza e Promozione. Proprio la composizione della squadra è tra i punti toccati dal dirigente. Col senno di poi, infatti, mettere insieme giocatori di professione e dilettanti non ha giovato all’amalgama del gruppo.