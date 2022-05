Fior d’Albenga di nuovo nel mirino dei vandali: rubate le maschere di Pennywise dall’aiuola di IT

Albenga. “Giuriamo che se ‘It’ non è morto, e se mai dovesse tornare, torneremo anche noi”. È una delle frasi simbolo del classico dell’horror pronunciata da uno dei suoi protagonisti, Bill Denbrough.

Una citazione che oggi si ripropone, ovviamente con un intento diverso, anche ad Albenga. Nella Città delle Torri non è in corso nessuna caccia al clown Pennywise come a Derry (Maine), bensì ai ladri che ne hanno “rubato il volto”.

Proprio così perchè nei due giorni appena trascorsi, incuranti della pioggia (anzi forse ne hanno anche approfittato), alcuni vandali (anche se sarebbe più opportuno definirli ladri) hanno preso di mira l’aiuola dedicata al film, rubando le due maschere del celebre clown.

A denunciare l’accaduto è stato Luca Ferrara, titolare del Caffè Roma, situato sul viale Martiri, a pochi metri dall’aiuola in questione: “Non è la prima volta che accade, ogni tanto fanno sparire un pezzo dell’allestimento, ma questa volta hanno davvero passato il segno. Hanno letteralmente asportato la maschera che copriva il volto del personaggio”.

Ma nella zona sono presenti diverse sistemi di videosorvglianza: “Vergogna. Adesso l’aiuola non ha più motivo di esistere perché senza maschere alcune è difficile associarla al tema da noi scelto.Sappiate però che le immagini delle telecamere verranno prese in visione dagli organi competenti. E speriamo vivamente che vi vengano a bussare alla porta”, ha concluso.

Numerosi sono stati i danni arrecati anche ad altre aiuole di Fior d’Albenga in questo mese, tra cui il furto degli abiti di un manichino, nell’aiuola dedicata al film “Il Medico della Mutua” di Alberto Sordi.