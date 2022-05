Finale, Viviano Rolando sui giovani bomber: “Debenedetti è un top player, Vierci? Il goal è un gioiello”

La vittoria con il Canaletto è stata la ciliegina sulla torta della stagione del Finale. La permanenza in Eccellenza, conquistata a febbraio, e la valorizzazione di tanti giovani erano gli obiettivi di inizio stagione. L’1 a 0 di domenica è stato ottenuto grazie a un gran goal del classe 2004 Gianni Vierci: serpentina sulla fascia destra e rasoterra sulla secondo palo.

Gli exploit dei baby giallorossi rendono orgoglioso il direttore sportivo Viviano Rolando: “Sono veramente soddisfatto per la stagione che abbiamo appena concluso. Soprattutto per tutti i ragazzi che abbiamo lanciato. Abbiamo giocato il secondo tempo praticamente con la Juniores. Vierci ha segnato un goal che è un gioiello. Anche Debenedetti ha fatto un partitone pur senza segnare: è la nostra perla, un top player. Ha fatto 14 goal, tanti per un 2003″.

Il cammino nei play off del Finale è stato altalenante: tre pareggi all’inizio seguiti da una serie di sconfitte prima dei due successi finali: “Il campionato – prosegue Rolando – è stato straordinario. Ci siamo qualificati ai play off. Poi, dopo un buon avvio, la sconfitta con il Rapallo Rivarolese ci ha fatto perdere un po’ di concentrazione. Con queste due vittorie, però, abbiamo sistemato la nostra classifica avvicinandoci alla metà“.

Infine, un commento sulla guida tecnica: “Io confermerei sicuramente mister Buttu. Sarebbe un delitto non confermarlo. Ne parleremo fra una decina di giorni quando avremo scaricato tutta l’adrenalina che abbiamo in corpo”.