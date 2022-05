Fabio Ghigliazza saluta la Baia Alassio: “Spero di riprovare emozioni come queste”

Alassio. Finisce qui l’avventura di Fabio Ghigliazza sulla panchina giallonera. Un’esperienza decisamente positiva, visto il raggiungimento dell’obiettivo salvezza quando in pochi ci credevano ancora.

Il saluto al club è arrivato tramite una lettera scritta a cuore aperto:

“È il momento di salutare la Baia Alassio Calcio.

Voglio dire grazie ad ogni giocatore, per ogni allenamento e ogni sacrificio speso sino all’obbiettivo. Grazie al presidente Andreino Durante e alla società tutta, nessuno escluso, che mi ha accolto come in una famiglia e mi ha permesso di ritornare ad allenare in Promozione.

Grazie ai miei angeli custodi: Natale Formisano Giacomo Aicardi e Andrea Munarini sempre preziosi e assolutamente indispensabili.

Grazie a Marcello Panuccio e a Carlo Sanguineti, i miei due DS in quest’avventura, sempre al mio fianco, pronti a ogni mio sfogo e richiesta.

Si chiude un ciclo, non lungo, ma speciale per quanto bello e intenso. Un percorso iniziato con la vittoria a Savona e arrivato sino a questo risultato incredibile, che resterà nel bagaglio di tutti noi e nella piccola grande storia della Baia Alassio.

Spero che il pallone mi porti tante altre emozioni come questa e tante altre persone che mi possano arricchire come avete fatto voi.

Lo dico ancora una volta, dopo tutta una stagione a ripeterlo…PENSA SE NON CI AVESSI(MO) PROVATO!”