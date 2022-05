Estetisti, la denuncia di CNA Savona: “Troppo abusivismo a danno della categoria”

Savona. Grazia Iorio, presidente di CNA estetica non ci sta ed esprime tutta la sua rabbia e disapprovazione contro l’abusivismo nel settore dell’estetica e delle conseguenze che comporta per la categoria.

“Ultimamente – afferma la presidente – ci hanno addirittura associate a chi ha effettuato iniezioni al seno ad una donna di trentacinque anni, in modo del tutto irregolare e abusivo, causandone purtroppo la morte. Voglio precisare che le estetiste non sono abilitate a fare alcun tipo di iniezione, non ne fanno e mi risulta arduo comprendere la ragione per cui questa persona venga definita estetista seppur abusiva”.

“Questo episodio – continua la Iorio – ha scatenato controlli massivi nei centri estetici di tutto il Paese che lavorano alla luce del sole e nel pieno rispetto delle regole, quando sarebbe più giusto ed opportuno scovare e controllare chi lavora nel sommerso violando la legge”.

“Sono anni che cerchiamo di concordare con i Comuni e con gli Enti ispettivi di controllo, attraverso Protocolli di intesa, modalità per contrastare il fenomeno dell’abusivismo ma purtroppo con scarsi risultati; eppure non ci vuole molto per vedere quanto sia esteso questo fenomeno nel nostro settore, basti guardare banalmente gli annunci sui vari social, come Facebook ad esempio, o altri canali di massa che pullulano di post di ragazzi e ragazze che eseguono a domicilio trattamenti estetici, di acconciatura o di onicotecnica”.

“Il più delle volte si tratta di persone che frequentano corsi di pochi giorni e che lavorano in casa senza alcun titolo, senza professionalità e senza attenersi alle norme igienico-sanitarie”.

“Ricordo – prosegue la Iorio – che i mestieri di estetista, come quello di acconciatore, sono attività regolate da legge di settore che stabiliscono un percorso strutturato e non certo di pochi giorni che l’aspirante deve aver concluso spesso unitamente ad esperienza lavorativa presso centri autorizzati prima di poter acquisire la qualifica e poter esercitare”.

“È triste e sconfortante per noi tutti professionisti del settore constatare che, ogni qualvolta gli avventurieri di questo mestiere fanno danni alla salute delle persone, le imprese da sempre sul mercato che lavorano nel pieno rispetto delle regole ed adempiono a tutti gli oneri cui sono sottoposte, vengano bersagliate di controlli mentre impunemente continuino a lavorare senza alcun disturbo tutti gli abusivi”.

“Con l’arrivo della stagione estiva, che implica una maggior richiesta di servizi, le imprese che già devono sostenere ulteriori spese per il rincaro dell’energia e del costo della vita per il mantenimento delle proprie strutture, sono maggiormente esposte al pericolo della nascita di altri abusivi che, oltre ai danni alla salute delle persone, operano in regime di concorrenza sleale”.

“Ed è ormai una situazione di omertosa convivenza che purtroppo molti professionisti hanno accettato come male inevitabile e questo è inaccettabile in un Paese di diritto” conclude la presidente di CNA estetica Savona.