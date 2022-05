Enrico Sardo saluta Loano: “Accordati per vincere, così è stato”

Loano. Questa mattina è arrivata una notizia che in pochi si sarebbero aspettati di commentare, vista l’ottima stagione fatta dalla San Francesco Loano, che ha di fatto sollevato dall’incarico il suo allenatore, Enrico Sardo.

Vedute diverse per il futuro? Questo non è ancora chiaro, ma a fare luce sulla questione non è una spiegazione, ma un messaggio di saluti che il mister ha voluto fare all’ambiente loanese, che dovrà cercare il sostituto già dai nei prossimi giorni magari in una figura loanese: circola il nome di Ivan Monti, ma nemmeno questo si sa ancora con certezza.

Ecco mister Sardo:

“L’anno scorso in questo periodo stringevo la mano al presidente Diego Burastero e ai dirigenti Trocchio, Damonte e Totire pieno di entusiasmo perché erano bastati pochi minuti per capire le intenzioni di entrambi: vincere.

Così è stato, quello che è successo dopo non conta e non sono sicuramente qua a fare polemiche.

Li ringrazio per l’opportunità e l’immagine dell’Ellena stracolmo e della vittoria rimarranno. Spero sia solo il primo passo per riportare la squadra nelle categorie che merita.

L’ultimo pensiero va ai veri protagonisti, ovvero i ragazzi che ho avuto l’onore di allenare: loro hanno fatto la differenza“.