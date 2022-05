El Shaarawy, Barberis e Gagliolo: dalla Conference alla Serie A, obiettivi centrati per i savonesi

La stagione che sta volgendo al termine si è chiusa nel migliore dei modi per i tre prodotti del calcio savonese che meglio stanno facendo a livello nazionale e internazionale. Il prossimo anno, mercato permettendo, si troveranno tutti e tre insieme nella massima serie.

L’ultimo in ordine di tempo ad aver festeggiato è stato il classe 1993 Andrea Barberis. Il centrocampista finalese ha conquistato ieri sera con il Monza la promozione in Serie A. La squadra del presidente Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, allenata da Giovanni Stroppa, ha avuto la meglio sul Pisa in una finale play off ad alta tensione. Terminata 2 a 1 per i lombardi la gara di andata, al ritorno in Toscana i pisani hanno chiuso i tempi regolamentari in vantaggio 3 a 2. Nei supplementari, il Monza ha avuto la forza per segnare due reti e festeggiare una storica promozione, la seconda per l’ex Finale dopo quella con il Crotone.

Andando a ritroso, giovedì scorso Stephan El Shaarawy è riuscito a mettere in bacheca il suo primo trofeo internazionale, la Conference League, coronando così con un successo una stagione travagliata per qualche infortunio di troppo. L’ex Legino non è sceso in campo nella finalissima di Tirana contro il Feyenoord. Nella competizione, il Faraone ha giocato sette partite realizzando tre reti.

Otto giorni fa forse il risultato più clamoroso. Non tanto per la situazione di classifica con cui ha preso il via l’ultima giornata ma per il percorso. Se Barberis ha conquistato la Serie A, l’ex Andora Riccardo Gagliolo è rimasto aggrappato alla massima serie con le unghie e con i denti prendendo parte a quella che passerà alla storia come la miracolosa salvezza della Salernitana. I campani, ultimi in classifica per larghi tratti, e con una società che sembrava sull’orlo di scomparire, si sono salvati all’ultima giornata contro ogni pronostico.

Amaro, invece, l’epilogo stagionale del savonese Luca Parodi in forza all’Alessandria in Serie B. Alla grande gioia della promozione con i “grigi” ottenuta lo scorso anno ha fatto da contraltare la retrocessione maturata al termine di questa stagione. I piemontesi hanno infatti chiuso il campionato cadetto al terzultimo posto.