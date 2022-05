Liguria. Anche i membri dell’Associazione Astrofili Orione di Savona sono andati “a caccia” della luna rossa, l’eclissi totale di luna che si è verificata questa notte. Purtroppo il culmine dell’evento è coinciso col tramonto del satellite alle nostre latitudini, ma i telescopi hanno regalato comunque immagini suggestive.

“È stato un lungo inseguimento ma infine la abbiamo anche fotografata proprio mentre stava tramontando sul colle del Melogno – spiega il presidente Ugo Ghione – Già ieri sera si stavano formando le prime velature e la Luna appariva di colore giallognolo, man non ci siamo scoraggiati, sveglia alle 3:30 e siamo partiti all’inseguimento dell’eclissi”.

“Non è stato sufficiente andare sopra la Conca Verde, nuvole basse impedivano l’osservazione allora siamo passati in val Bormida e mentre seguivamo via internet le vari fasi dell’eclissi passando da Altare, Mallare e Bormida alla ricerca di un posto che consentisse di osservare la Luna il più vicino possibile alla totalità siamo arrivati al colle del Melogno dove abbiamo montato il telescopio e fotografato la luna quasi totalmente eclissata che come un sorriso tramontava dietro ai monti”.