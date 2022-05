Ecco NoLimits, il progetto educativo per aiutare gli studenti ad andare “oltre i propri limiti” in situazioni di difficoltà fisiche o psicologiche

Liguria. Come affrontare i propri limiti partendo dall’esperienza del progetto #MiFidoDiTe. I 42 chilometri nuotati da Alessandro in acque libere senza l’ausilio di vista e udito insegnano ai ragazzi un nuovo modo di affrontare i propri limiti attraverso il progetto NoLimits.

Una continuazione e naturale evoluzione del progetto #MiFidoDiTe, NoLimits si propone come un progetto educativo e formativo pensato per i ragazzi delle scuole superiori con l’obiettivo di renderli coscienti della possibilità di superare i propri limiti in condizioni di difficoltà fisiche o psicologiche.

Il progetto #MiFidoDiTe ha caratterizzato il Charity Program del Circuito di Italian Open Water Tour, che quest’anno ripartirà da Genova il 22 maggio con la sua nuova e suggestiva tappa a Genova Boccadasse “The start swim Zena”.

La presentazione del progetto #MiFidoDiTe, che ha posto le basi al progetto NoLimits, avverrà sabato 21 maggio sul palco di Piazzale Mandraccio al Porto Antico, dalle 12.30 alle 13, in occasione della Festa dello Sport. A partire dalle 11 presso il tendone di piazza delle Feste si svolgeranno le premiazioni del concorso fotografico “Nicali-Iren 2022” dove la foto ufficiale del progetto #MiFidoDiTe è risultata tra le 20 finaliste del concorso. E domenica 22 maggio tutti alle griglie di partenza al fianco di Italian Open Water Tour per l’inizio del circuito 2022.

“Il progetto #MiFidoDiTe è stata una doppia sfida che ha visto nello sport un importante strumento per dimostrare come i limiti a volte siano solo illusioni. Abbiamo portato avanti questo messaggio ed insieme al Rotary Club Savona ed Italian Open Water Tour abbiamo posto le basi per il progetto NoLimits” spiega Marcella Zaccariello, che gestisce la comunicazione e il fundraising di Rare Partners.

Un primo progetto pilota NoLimits si è svolto nell’anno scolastico 2021-2022 attraverso 4 incontri rivolti alle classi I, II, III e IV del liceo scientifico “Orazio Grassi” e del liceo artistico “Arturo Martini” della città di Savona. “Ci auguriamo di portare il progetto NoLimits in altre scuole. Il riscontro dei ragazzi è stato straordinario. Gli incontri si sono svolti durante l’orario di lezione, grazie alla fattiva collaborazione del Rotary Club Savona ed al coinvolgimento dei docenti interni delle scuole” continua Marcella Zaccariello.

“Gli studenti hanno affrontato ogni incontro come un momento indipendente, ignari del senso complessivo del progetto; non sapevano della sindrome di Usher e della presenza di Alessandro – ha spiegato Alberto Becchi, referente del Rotary Club Savona – Questo ha permesso di far vivere le attività di limitazione sensoriale in modo pieno, senza immedesimarsi nella disabilità ma semplicemente affrontandole come esperienze nuove.”

“Marcella e Alessandro ed il progetto #MiFidoDiTe hanno rappresentato il cuore di Italian Open Water Tour Challenge 2021 – spiega Marcello Amirante, referente di Italian Open Water Tour – non potevamo che essere al loro fianco anche quest’anno per accompagnarli in questa avventura del progetto NoLimits che è la naturale evoluzione di #MiFidoDiTe.

Il progetto #MiFidoDiTE è nato nel 2021 dall’incontro di Alessandro Mennella, ragazzo genovese affetto dalla Sindrome di Usher (una malattia rara che si manifesta con sordità alla nascita e una progressiva perdita della vista) e Rare Partners.

Un’impresa sportiva e solidale all’interno del circuito di gare in acque libere organizzato su scala nazionale da Italian Open Water Tour (IOWT).

Dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Campania alla Toscana, dal Veneto alla Liguria. Una maratona a nuoto di 42km in sette tappe a sostegno della Sindrome di Usher.

Alessandro e la sua guida Marcella legati l’uno all’altra, coscia a coscia, da una corda lunga solo 50 centimetri e da una fiducia totale.

Una società non profit, dal 2010 impegnata nello sviluppo di nuove terapie per le malattie rare. Fondata e gestita da professionisti del mondo farmaceutico e biomedicale. Impegnata nelle attività di sviluppo, quelle che trasformano la ricerca in potenziali farmaci. L’impegno di RarePartners è su tre malattie rare: Beta-talassemia, Sindrome di Usher e Fibrosi Cistica.

Italian Open Water Tour si pone come determinato obiettivo quello di creare un circuito di nuoto in acque libere, su scala nazionale, innovativo ed unico, che coniughi lo sport ad alto livello con quello amatoriale su uno standard organizzativo costante che preveda anche manifestazioni a corollario in concertazione con i territori ospitanti. Suddetti obiettivi non possono prescindere dalla volontà di collaborare e “fare rete” con le amministrazioni e le associazioni locali: solo da questa cooperazione, quindi dalla valorizzazione del territorio, Italian Open Water Tour ritiene possibile organizzare eventi sportivi che entrino a far parte delle tradizioni tanto dei locali quanto degli sportivi appassionati di nuoto in acque libere. .

Il Rotary Club Savona è stato costituito il 18 dicembre 1930 e ammesso al Rotary Internazionale il 4 marzo 1931. Lo scopo del Rotary consiste nel promuovere l’ideale del rendersi utili (anche detto del “servire”, dall’inglese to serve) come base delle iniziative benefiche e, in particolare, di incoraggiare: lo sviluppo delle conoscenze come opportunità per rendersi utili; un’elevata moralità nel lavoro e negli affari; il riconoscimento del valore di ogni occupazione utile; la dignità dell’occupazione di ogni rotariano in quanto opportunità per rendersi utili alla società; l’applicazione dell’ideale del rendersi utili nella vita privata, professionale e sociale di ogni rotariano; l’avanzamento della comprensione, della buona volontà e della pace in tutto il mondo tramite una comunità di persone attive nel mondo del lavoro e unite dall’ideale del rendersi utili.