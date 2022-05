Eccellenza, il Pietra Ligure sfida il Varazze nella speranza di salire sull’ultimo treno salvezza: segui la cronaca live del match

Risultato: Varazze 0-3 Pietra Ligure (10’, 19’ Insolito, 64’ rig. Alfano) [Live]

Celle Ligure. Oggi pomeriggio allo stadio Olmo-Ferro va in scena una delle gare valevoli per l’ultima giornata del girone playout del campionato di Eccellenza. A sfidarsi in un match da brividi sono Varazze e Pietra Ligure, due formazioni desiderose di vincere rispettivamente per salutare l’Eccellenza con un risultato positivo e per sperare ancora in una salvezza difficile ma matematicamente possibile.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Mazzocchi scendono in campo con Faggiano, Tedesco, Zeggio, Brini, Andreoni, Buffo, Filippone, Caruso, Tracanna, Bottino e Iardella (C).

A disposizione Malinverni, Gallione, Perasso, Daudo, Berardinucci, P. Cavallone, Bruzzone, Tabacco e Damonte.

Il Pietra Ligure risponde con Berruti, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Insolito, Rovere (C), D’Arcangelo, Metalla, Ballone e Alfano.

In panchina si accomodano Pastorino, Praino, Puddu, G. Cavallone, Roda, Varaldo, De Miranda, Guaraglia e Giglio.

Arbitro del match è il signor Tommaso Majrani della sezione di Firenze, fischietto coadiuvato da Maria Greta Repetto e Dario Roscelli entrambi della sezione di Chiavari.

La cronaca

Alle 15:01 il direttore della gara comanda l’inizio del match con entrambe le compagini che immediatamente tentano di rendersi pericolose.

Al 5’ ecco la prima grande occasione dell’incontro. Andreoni trova il pallone dopo una mischia in area di rigore calciando, tuttavia Berruti si supera compiendo un intervento salvifico: che brivido per il Pietra Ligure!

All’8’ rispondono gli ospiti con la conclusione di Alfano, ma Faggiano con una super parata mantiene lo 0-0.

Al 10’ si sblocca la sfida. Insolito con un buon guizzo elude la marcatura avversaria calciando a giro dove l’estremo difensore avversario non può arrivare: eurogol all’Olmo-Ferro, è 1-0 Pietra Ligure!

Al 12’ è ancora il numero 7 biancazzurro ad impensierire i padroni di casa, ma Faggiano questa volta copre bene il primo palo senza farsi sorprendere.

Al 19’ ecco il raddoppio del Pietra Ligure. Insolito dialoga con i compagni incuneandosi in area di rigore senza lasciare scampo sulla sua conclusione al portiere avversario: è 0-2 all’Olmo-Ferro!

Al 25’ il match vive una fase di stallo con poche emozioni da ambo le parti.

Al 30’ Tracanna tenta di riaprire la sfida calciando un’ottima punizione, ma Berruti fa buona guardia bloccando in due tempi.

Al 43’ Filippone viene ammonito a causa di un intervento duro commesso ai danni di un avversario. Nessun’altra particolare emozione in quest’ultimo quarto d’ora.

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Termina così 0-2 un primo tempo a tratti divertente, una prima frazione per adesso decisa dalla qualità sopraffina di un Insolito apparso davvero ispirato.

Alle 16:02 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità con il Varazze che immediatamente prova a rendersi pericoloso per tentare di riaprire la sfida.

Al 2’ Tracanna viene anticipato al centro dell’area di rigore da un intervento provvidenziale di Balla: che brivido per il Pietra Ligure!

Al 3’ Alfano guida la reazione dei suoi, ma la sua conclusione termina larga.

Al 6’ arriva la prima sostituzione del match con G. Cavallone che prende il posto di Metalla.

Al 16’ mister Mazzocchi prova a cambiare qualcosa inserendo Tabacco per il numero 8 Caruso.

Al 18’ Alfano calcia trovando la deviazione con là mano di un difensore avversario: nessun dubbio per l’arbitro, sarà rigore per il Pietra Ligure.

Al 19’ lo stesso numero 19 spiazza Faggiano dagli undici metri aprendo il piattone: pallone da una parte, portiere dall’altra, è 0-3 all’Olmo-Ferro!

Al 23’ i padroni di casa inseriscono Daudo sostituendo Tedesco.