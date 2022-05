E’ morta Cinzia Oliveri: ex speaker radiofonica, aveva 61 anni

Savona. Da questo pomeriggio Cinzia Oliveri riposa nel cimitero di famiglia, a Pallare. Aveva 61 anni, è morta per un infarto giovedì scorso. Ex speaker radiofonica, amante della musica, era la moglie del giornalista della Stampa Claudio Vimercati.

Ha fatto l’ultimo viaggio in punta di piedi, con il trasporto diretto dall’obitorio di Vallonia a Pallare. Come voleva lei, come ha voluto Vimercati, abituato a quel tipo di giornalismo in cui prima di entrare in casa d’altri, perché costretti dal mestiere, si chiede permesso e poi scusa.

Cinzia Oliveri, ex dipendente delle imposte dirette ad Albenga e Savona, si era messa davanti ai microfoni di Radio Riviera Music passando poi negli studi di via Montenotte con Savona Sound, sotto l’ala protettiva di Alfonso “Alfa” Amodio, che ne consacrò il successo. Erano gli Anni 80.

Cinzia Oliveri e Claudio Vimercati hanno passato insieme 41 anni della loro vita, prima da fidanzati e poi da marito e moglie. Momenti belli, come quando andarono al concerto degli U2 in Irlanda e poi i momenti difficili degli ultimi anni, quando Cinzia ha lottato con coraggio con un male implacabile. Ma sempre insieme, con amore e dignità. L’ha portata via un infarto e tutti noi speriamo sia successo per evitarle sofferenze maggiori.

Ora sarà dura per tutti coloro che Cinzia ha lasciato senza di lei: i genitori Emilia e Claudio, la sorella Sonia con Filippo e i nipoti Andrea, Silvia e Nicola, a cui voleva bene come figli, la suocera Sandra, suo marito Claudio.

Alla famiglia di Cinzia e in particolare a Claudio Vimercati un abbraccio forte forte da tutti noi di IVG.